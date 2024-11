L'Inter et Yann Sommer continuent leur marche en avant en Ligue des champions. Les Nerazzurri ont obtenu un nouveau blanchissage dans cette compétition, le quatrième en autant de matches. Ils se sont imposés face à Arsenal (1-0). Paris, de son côté, est mal embarqué.

Yann Sommer et l'Inter obtiennent un nouveau blanchissage

Yann Sommer et l'Inter ont fêté leur quatrième blanchissage en Champions League cette saison. Photo: Getty Images

Blick Sport

Quel club va inscrire un but face à l'Inter et Yann Sommer en Champions League? Après quatre journées, les Milanais n'ont toujours pas concédé la moindre réussite. L'ancien portier de l'équipe nationale a dégoûté coup sur coup les attaquants de Manchester City (0-0), l'Étoile Rouge de Belgrade (4-0), Young Boys (1-0) et, désormais, Arsenal (1-0).

Les Anglais ont buté sur la défense de l'Inter et son gardien. Si Yann Sommer ne parvenait pas à faire l'arrêt, Denzel Dumfries était là pour le couvrir. Le Néerlandais a sauvé sur la ligne une tête des Londoniens sur corner (58e). Quelques instants plus tard, le Suisse détournait à son tour en corner un beau tir d'Arsenal.

Mais la performance de Yann Sommer a été également marquée par sa sortie manquée sur Mikel Merino. Au lieu du ballon, le dernier rempart a attrapé la tête de l'Espagnol d'Arsenal. La VAR n'est pas intervenue sur cette action.

Brest toujours excellent

Hormis la victoire de l'Inter, cette soirée de Ligue des champions a été marquée par le match dans tous les sens entre Belgrade et Barcelone (2-5). Mais surtout, par le succès dans les toutes dernières secondes de l'Atletico Madrid sur la pelouse du PSG (1-2). Sur un contre lancé par une relance à la main de leur portier, les Madrilènes ont décroché les trois points à la fin du temps additionnel (93e). 25e et premier non-qualifié pour les 16es de finale à l'heure actuelle, le PSG aura grandement besoin de points lors des quatre dernières journées.

Du côté de Suisses, on peut noter la première titularisation de Zeki Amdouni en Champions League avec Benfica lors de la défaite face au Bayern (1-0, sorti à la mi-temps) et, surtout, le premier but d'Edimilson Fernandes dans cette compétition. Brest, en s'imposant face au Sparta Prague (1-2), continue sa marche en avant en Ligue des champions. Les Bretons sont deuxièmes au classement, juste derrière Liverpool.

Dans les dernières rencontres de la soirée, l'Atalanta a pris le dessus sur Stuttgart (0-2, avec Fabian Rieder dès la 74e minute) et Salzbourg en a fait de même face au Feyenoord de Jordan Lotomba (1-3), titulaire mais remplacé à la pause.