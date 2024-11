Le match entre le Sparta Prague et le Stade Brestois a accouché du premier but d'Edimilson Fernandes en Champions League. Le Valaisan a ouvert le score juste avant la mi-temps.

Edimilson Fernandes inscrit son premier but en Champions League

Edimilson Fernandes a inscrit son premier but dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Photo: AFP

Blick Sport

Il est là, le premier but en Champions League d'Edimilson Fernandes. Pour sa quatrième apparition dans la compétition, le Valaisan de 28 ans a ouvert la marque sur la pelouse de Prague, lors du match entre le Sparta et son club de Brest.

À la suite d'un corner repoussé par la défense tchèque, l'ancien Sédunois s'est jeté sur la balle et l'a reprise de volée, tout en glissant. Celle-ci a toutefois terminé sa course dans le petit filet du portier danois Peter Vindahl. Une réussite qui est tombée avant la pause (37e).

À la mi-temps et grâce à cette première réussite d'Edimilson Fernandes en Ligue des champions, le Stade Brestois mène 1-0 dans la capitale tchèque. Avant cette rencontre, les Bretons possédaient sept points en trois matches dans la compétition, après deux victoires et un match nul. À Prague, ils sont bien partis pour décrocher à nouveau des points. Et tout ça grâce à Edimilson Fernandes.