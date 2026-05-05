Arsenal récupère son capitaine Martin Odegaard et son attaquant Kai Havertz pour défier l'Atletico en demi-finale retour de la Champions League ce mardi soir. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul à l'aller à Madrid (1-1).

Le capitaine Martin Odegaard et l'attaquant Kai Havertz, forfait le week-end dernier, seront disponibles mardi avec Arsenal pour la demi-finale retour de Champions League contre l'Atlético Madrid, a indiqué lundi l'entraîneur Mikel Arteta.

«Oui, ils sont disponibles et dans le groupe, tous les deux. C'est super parce que nous avons besoin de différentes options, nous avons besoin de la capacité à jouer différents types de matches demain, dès le coup d'envoi ou plus tard», s'est réjoui Mikel Arteta en conférence de presse.

Martin Odegaard était absent samedi contre Fulham (3-0) en championnat en raison d'un souci à un genou, de même que Kai Havertz, blessé contre Newcastle fin avril et déjà forfait au match aller, à Madrid (1-1).

Bukaya Saka monte en puissance

En l'absence du Norvégien, le brassard a été confié à Bukayo Saka, et l'ailier droit a montré son plus beau visage avant de sortir à la mi-temps, par précaution, après sa première titularisation en plus d'un mois.

«C'est exactement ce dont nous avons besoin quand on arrive à ce stade de la compétition. Les joueurs ne doivent pas seulement être disponibles, ils doivent être dans une forme optimale pour performer et faire la différence. Et Bukayo nous apporte cela», a détaillé Mikel Arteta.

Mikel Arteta n'a gagné qu'un trophée majeur avec Arsenal

L'entraîneur espagnol, au club depuis fin 2019, a ramené Arsenal au sommet du football européen mais son palmarès reste bloqué à un seul trophée majeur pour l'heure avec les Gunners (la Coupe d'Angleterre 2020).

Le club du nord de Londres occupe la tête du championnat d'Angleterre et peut se qualifier mardi pour la deuxième finale de Champions League de son histoire, vingt ans après celle perdue en 2006 contre le Barça.

«On ne peut jamais promettre de gagner des trophées majeurs. On peut promettre de travailler chaque jour avec une vision, en la mettant en oeuvre, avec de la détermination dans les idées et les décisions que l'on prend pour amener ce club à être l'un des meilleurs d'Europe. Nous y sommes. Maintenant, nous devons franchir l'étape suivante», s'est projeté Mikel Arteta.

Les compositions probables

Arsenal - Atlético Madrid (1-1 au match aller), 21h mardi

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard (cap.), Martinelli; Gyökeres.

Entraîneur: Mikel Arteta

Atlético: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Koke (cap.), Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez

Entraîneur: Diego Simeone

Arbitre: Daniel Siebert (Allemagne)