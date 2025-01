Young Boys peut devenir la pire équipe de l'histoire

Une telle image ne devrait pas se produire lors de la dernière apparition de Young Boys en Ligue des champions. Les Bernois étaient frustrés après le 0-1 à Glasgow il y a une semaine. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz et Simon Strimer

Sept matches, zéro point. Une différence de buts de -20. La dernière place sur 36 équipes. Même les joueurs de Young Boys sont embarrassées par le classement, ils l'ont souligné à plusieurs reprises. Mercredi, ils auront la plus grande des huit chances de changer cela: en jouant à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade!

En effet, le dernier match contre les Serbes au Wankdorf a été remporté 2-0 par les Bernois en novembre 2023 grâce à un but contre son camp et un de Lewin Blum. Un adversaire donc prenable. Même si ce dernier compte trois points de plus que YB grâce à une victoire 5-1 contre Stuttgart en novembre. YB peut donc encore se hisser à la hauteur des Serbes, mais il lui faudrait gagner par six buts d'écart pour les dépasser.

Le Hall of Shame

Dans le cas d'un scénario catastrophe, YB peut entrer dans les livres d'histoire. En tant que pire équipe de Ligue des champions de tous les temps. Il s'agit actuellement des Glasgow Rangers, qui ont également perdu tous leurs matches lors de la saison 2022/23. Comme bien plus de 20 équipes dans l'histoire de la Ligue des champions. Seulement, les Rangers ont le plus mauvais ratio de buts de toutes les équipes à zéro point: -20.

À l'époque, le tour préliminaire se jouait sur le mode de groupes, avec six matches. Les Rangers ont donc généré une différence de buts négative de 3,33 par match. Si nous extrapolons ce chiffre aux huit matches disputés aujourd'hui dans la phase de ligue, cela donne une différence négative de 26,66 buts. Si YB perd son huitième et dernier match contre les Serbes avec une différence de sept buts, les Bernois «dépasseront» les Écossais. Et deviendraient la nouvelle équipe la plus mauvaise de tous les temps en C1… Mais pour eux, il ne faut pas imaginer ce scénario improbable.

Les scénarios d'YB dans le bas du tableau

Il serait bien plus agréable de prendre un ou mieux trois points pour se débarrasser de la dernière place, car l'autre équipe sans points, le Slovan Bratislava, joue à Munich contre le Bayern. Cela pourrait être possible même en cas de défaite, si les Slovaques perdent par quatre buts d'écart et YB par un seul. En cas de victoire, YB peut même gagner deux rangs. C'est-à-dire si le RB Salzbourg perd contre l'Atlético Madrid qui, comme les Munichois, veut absolument éviter les play-off.

Mais pour l'entraîneur Giorgio Contini, d'autres choses sont au premier plan: «Gagner pour prendre confiance en soi pour les tâches à venir. Et donner quelque chose à nos fans.» Contrairement au dernier match à Glasgow, il n'emploie pas cette fois les mots «honneur» et «fierté». Mais il n'est pas non plus nécessaire de le faire lorsque l'Étoile Rouge, qui s'est transformé en ennemi juré, se présente sur le terrain.