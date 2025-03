Olivier Létang s'est montré dubitatif quant au choix de Sandro Schärer pour officier la partie entre Lille et Dortmund. Photo: AFP

Blick Sport

Lille a pris la porte en huitième de finale de la Ligue des champions mercredi soir face à Dortmund (défaite 2-1, 1-1 à l'aller). Et ce malgré une ouverture du score rapide des Français, bien aidés par un Gregor Kobel coupable d'une erreur grossière sur une frappe de Jonathan David dès la 5e minute de jeu.

Un début de deuxième mi-temps très bien négocié des Allemands leur a toutefois permis de forcer la décision. Emre Can, sur penalty, a tout d'abord ramené le BVB à hauteur (54e), avant que Maximilian Beier ne scelle la qualification (65e). L'égalisation du finaliste malheureux de la dernière édition reste toutefois en travers de la gorge du LOSC et plus particulièrement de son président Olivier Létang. «Je n'ai pas envie de polémiquer. J'ai donné mon avis, pour moi, il n'y a pas faute. Pour tout vous dire, quand il y a eu la désignation de l'arbitre et que j'ai vu qu'il était Suisse allemand, j'ai trouvé ça particulier. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand.» Le «Suisse allemand» en question n'est autre que le Schwytzois Sandro Schärer, désormais grand habitué des rencontres de Ligue des champions.

Dortmund affrontera le Barça en quarts

Le président lillois s'est tout de même montré fier du parcours européen de son équipe. «Il a commencé très tôt, dès le 6 août contre Fenerbahçe. Il y a une vraie fierté par rapport à ça. On a donné beaucoup d'émotions à nos supporters. Ils ont vibré, vécu de grands moments. Un club ne se construit pas non plus en un claquement de doigts. Il faut de l'expérience au niveau européen, la consolider. Ces deux dernières années, on a encore avancé, on a passé un cap. Si on veut revivre ces émotions-là, ça passe par le Championnat. Il faut vite rebondir.»

De son côté, le Borussia Dortmund affrontera le FC Barcelone en quarts de finale de la compétition.