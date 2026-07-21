DE
FR
FC Thoune
FC Thoune
Dès 20:00
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
FC Thoune
FC Thoune
Dès 20:00
Vs
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Bulat
Sariyev
Kazakhstan
Coup d’envoi
mardi
21 juillet 2026 à 20:00
Stade
Thun, Suisse
Stockhorn Arena
Capacité
10'398
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FC Thoune
FC Thoune
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      FC Thoune
      FC Thoune