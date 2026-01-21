DE
FR

Défaite à Lisbonne
Le PSG a le seum: «Le foot, c'est un sport de merde»

L'entraîneur Luis Enrique avait de la peine a digéré la défaite du PSG contre le Sporting, mardi à Lisbonne (2-1). Il estimait que son équipe était la meilleure sur le terrain et qu'elle a juste manqué d'efficacité.
Publié: 08:36 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«C'est un résultat très, très, très injuste» pour le PSG qui a dominé, a pesté l'entraîneur Luis Enrique après la défaite contre le Sporting Portugal (2-1) mardi en Champions League. «On a perdu, parce que le foot c'est un sport de merde, parfois injuste», s'est exclamé Luis Enrique en conférence de presse, avant d'insister: «C'est un résultat très très très injuste.»

«Ça a été le meilleur match à l'extérieur cette saison, on a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire mais on méritait de gagner ce match, clairement», a-t-il ajouté. «Le match se gagne quand tu mets des buts», a-t-il regretté, admettant un manque d'efficacité.

«On a tout bien fait»

Néanmoins, a-t-il poursuivi, «je suis très fier de mes joueurs, c'est cette personnalité dont on a besoin, je suis très confiant dans ce que sera l'avenir, parce qu'avec ce caractère on est prêts pour être compétitifs quelque soit le match et le stade».

«On a tout bien fait, on a été agressifs en défense, calmes et tranquilles, on a dominé du début à la fin, sauf peut-être dans les cinq dernières minutes car avec la frustration on fait des erreurs, parce que moi-même sur le banc j'étais frustré», a expliqué le coach.

«Le foot est fait de stratégie»

Côté Sporting, l'entraîneur Rui Borges a dit comprendre la frustration parisienne. «Ils ont fait un beau match avec des buts annulés (ndlr: trois), des occasions, mais le foot est fait de stratégie. En championnat portugais, nous faisons parfois face à des blocs bas, et là nous l'avons fait très bien ce bloc bas», a-t-il dit.

«En deuxième mi-temps on est rentrés avec plus de courage, j'ai dit à mes joueurs de défendre en avançant davantage, en étant plus audacieux», a-t-il confié.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
3
Bayern Munich
Bayern Munich
6
11
15
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
6
Sporting CP
Sporting CP
7
5
13
7
Manchester City FC
Manchester City FC
7
4
13
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
6
2
13
9
Inter Milan
Inter Milan
7
6
12
10
Atlético Madrid
Atlético Madrid
6
3
12
11
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
6
7
10
14
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
15
FC Barcelone
FC Barcelone
6
3
10
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
19
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
20
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
21
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Olympiakos
Olympiakos
7
-5
8
23
SSC Naples
SSC Naples
7
-5
8
24
FC Copenhague
FC Copenhague
7
-6
8
25
Qarabag FK
Qarabag FK
6
-3
7
26
FC Bruges
FC Bruges
7
-5
7
27
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
7
-2
6
28
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
6
-2
6
29
Paphos FC
Paphos FC
6
-5
6
30
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
31
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
32
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
-5
5
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
6
-8
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
6
-9
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
