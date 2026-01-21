L'entraîneur Luis Enrique avait de la peine a digéré la défaite du PSG contre le Sporting, mardi à Lisbonne (2-1). Il estimait que son équipe était la meilleure sur le terrain et qu'elle a juste manqué d'efficacité.

Le PSG a le seum: «Le foot, c'est un sport de merde»

«C'est un résultat très, très, très injuste» pour le PSG qui a dominé, a pesté l'entraîneur Luis Enrique après la défaite contre le Sporting Portugal (2-1) mardi en Champions League. «On a perdu, parce que le foot c'est un sport de merde, parfois injuste», s'est exclamé Luis Enrique en conférence de presse, avant d'insister: «C'est un résultat très très très injuste.»

«Ça a été le meilleur match à l'extérieur cette saison, on a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire mais on méritait de gagner ce match, clairement», a-t-il ajouté. «Le match se gagne quand tu mets des buts», a-t-il regretté, admettant un manque d'efficacité.

«On a tout bien fait»

Néanmoins, a-t-il poursuivi, «je suis très fier de mes joueurs, c'est cette personnalité dont on a besoin, je suis très confiant dans ce que sera l'avenir, parce qu'avec ce caractère on est prêts pour être compétitifs quelque soit le match et le stade».

«On a tout bien fait, on a été agressifs en défense, calmes et tranquilles, on a dominé du début à la fin, sauf peut-être dans les cinq dernières minutes car avec la frustration on fait des erreurs, parce que moi-même sur le banc j'étais frustré», a expliqué le coach.

«Le foot est fait de stratégie»

Côté Sporting, l'entraîneur Rui Borges a dit comprendre la frustration parisienne. «Ils ont fait un beau match avec des buts annulés (ndlr: trois), des occasions, mais le foot est fait de stratégie. En championnat portugais, nous faisons parfois face à des blocs bas, et là nous l'avons fait très bien ce bloc bas», a-t-il dit.

«En deuxième mi-temps on est rentrés avec plus de courage, j'ai dit à mes joueurs de défendre en avançant davantage, en étant plus audacieux», a-t-il confié.