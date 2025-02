Sur sa célébration, Kylian Mbappé se moque d'un adversaire

Kylian Mbappé s'est moqué de Josko Gvardiol après le 2-0 madrilène. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Kylian Mbappé fait à nouveau trembler les filets au plus haut niveau. Très à la peine lors de son arrivée au Real Madrid l'automne dernier, l'attaquant français a su élever son niveau de jeu. Mercredi soir, il a fait preuve de grande classe, en inscrivant un triplé lors du match retour face à Manchester City et permettant au Real Madrid d'accéder aux huitièmes de finale de la Champions League, au nez et à la barbe des Anglais (3-1). Trois buts de toute beauté pour Kylian Mbappé: un lob, une feinte et une frappe enroulée du gauche pour parapher son œuvre. Tout est allé dans le sens du No 9 du Real mercredi soir.

Sur le 2-0, le Français ne s'est toutefois pas empêché de se moquer du défenseur de City Josko Gvardiol. Alors qu'il a reçu le ballon dans la surface, Kylian Mbappé a donc réalisé une merveille de feinte, qui a envoyé le Croate aux fraises. Ce dernier a glissé et, lorsque son adversaire était en train de célébrer, il était toujours au sol.

Passant à côté, Kylian Mbappé s'est vu dans l'obligation de le regarder droit dans les yeux, avant de le montrer du doigt, dans son dos. Il a ensuite rigolé, mimant la glissade de Josko Gvardiol avec ses mains. Une scène qui, forcément, a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

Au prochain tour, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront retrouver l'Atlético pour un derby madrilène, ou le Bayer Leverkusen et Granit Xhaka. Le tirage au sort aura lieu vendredi.