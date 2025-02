Porté par un Kylian Mbappé en feu, le Real sort Manchester City

Kylian Mbappé a réalisé un festival face à Manchester City. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Il n’y a pas eu une once de suspense à Santiago Bernabeu. Porté par un Kylian Mbappé au sommet de son art et auteur d’un triplé, le Real Madrid a vraiment joué au chat et à la souris avec Manchester City.

Victorieux 3-2 à l’aller, les Madrilènes se sont imposés 3-1 dans une rencontre à sens unique. Ils n’ont mis que quatre minutes pour assurer pratiquement leur qualification. Sur une longue ouverture de Raul Asencio, Kylian Mbappé se jouait de Ruben Dias pour lober Ederson. A la 33e, le Français sortait à nouveau le grand jeu avec un véritable récital dans la surface pour le 2-0. Il signait le 3-0 juste après l’heure de jeu avec une frappe enroulée du gauche pour son 14e but cette année. Avec de telles statistiques, le transfuge du PSG s’envole déjà vers le Ballon d’Or.

Sans Erling Haaland au coup d’envoi – le Norvégien souffrait du genou -, les Mancuniens ont traversé cette rencontre avec une tristesse infinie que le but de l'honneur de Nico dans le temps additionnel n'a pas embellie. Cette équipe sans âme a compris très vite que sa soirée allait être très longue. Comme si la victoire 4-0 de samedi contre Newcastle n’avait été qu’un feu de paille pour une équipe en fin de cycle. La titularisation des trois recrues hivernales – Abdukodir Khusanov, Nico et Omar Marmoush – n’a pas altéré ce terrible constat.

Au Parc des Princes, Edimilson Fernandes a, lui aussi, vécu une soirée bien maussade avec le naufrage de Brest qui s’est incliné 7-0 devant le PSG. Le Valaisan est toutefois sorti à l’heure de jeu alors que le score n’était que de 3-0... Sur l’ensemble des deux matches, les Parisiens ont remporté ce derby français 10-0. Au prochain tour face à Barcelone ou à Liverpool, les Parisiens auront vraiment toutes leurs chances.

La Juventus à la trappe

Ne parlez plus du football du Benelux aux Italiens! Au lendemain des éliminations du Milan AC devant Feyenoord et de l’Atalanta face au FC Bruges, la Juventus a bu la tasse à Eindhoven.

Battu 2-1 dans le Piémont au match aller, le PSV s’est imposé 3-1 après les prolongations pour se hisser en huitième de finale. C’est le défenseur Ryan Flamingo qui a inscrit le but de la qualification à la 98e minute sur une action qui a vu le portier Michele Di Gregorio et Federico Gattu manquer vraiment de discernement.

Après une première période maîtrisée, la Juventus a perdu le fil du match après la superbe ouverture du score d’Ivan Perisic à la 53e. Même si Timothy Weah a pu égaliser dix minutes plus tard, l’enchaînement magnifique du Croate a ouvert les yeux à ses coéquipiers. Le message était passé: cette soirée était bien celle de tous les possibles.

Après l’échec de Bologne en phase de Ligue et ce jeu de massacre en seizième de finale, l’Inter de Yann Sommer reste l’unique représentant du Calcio encore en lice dans cette Ligue des Champions. Avec comme adversaire potentiel au prochain tour le PSV ou Feyenoord…