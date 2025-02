L'AS Monaco, à nouveau piégé, devra retourner la situation

Denis Zakaria et Monaco vont-ils voir les huitièmes de finale de la Champions League? Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Comme lors de la phase de ligue, le Benfica s’est imposé en Principauté après une entame de match très laborieuse. Mais la réussite du Grec Vangelis Pavlidis à la 48e suivie d’une supériorité numérique effective 4 minutes plus tard en raison de l’expulsion sévère du Libyen Moatasem Al-Mustrati a tout changé. Les Portugais ont vraiment joué sur du velours dans une seconde période presque à sens unique. Peut-être regretteront-ils mardi toutefois de n’avoir pas gagné plus largement ?

Dans un contexte difficile, Denis Zakaria et Breel Embolo n’ont pas à rougir de leur prestation. Le Genevois et le Bâlois ont été parfois impressionnants dans leur impact physique. Il leur a sans doute manqué une plus grande justesse technique en première période dans les phases de possession. Emporté par sa fougue et sans doute par la rage, Zakaria devait écoper en fin de rencontre d'un carton jaune qui le privera du match retour. Or on le sait, l'AS Monaco a toujours souffert cette saison de l'absence de son capitaine.

Buteur décisif lors du match du 27 novembre, Zeki Amdouni a été, pour sa part, introduit à la 77e dans les rangs du Benfica. Le Genevois n’a pas signé l’action qui aurait pu lui permettre de regagner un certain crédit auprès de son entraîneur.

Milan trahi par Maignan

A Rotterdam, le Milan AC a concédé une défaite 1-0 qui le place le dos au mur mardi à San Siro dans une rencontre où il jouera sa saison. Le Feyenoord a forcé la décision sur une frappe du Brésilien à la 3e minute qui a abusé Mike Maignan. Le gardien du Milan endosse une responsabilité écrasante sur ce but.

Enfin à Glasgow, le Bayern s’est logiquement imposé 2-1 devant le Celtic. Les Bavarois ont marqué deux buts superbes par Michael Olise et, bien sûr, Harry Kane.