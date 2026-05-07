Le Bayern fustige l'arbitrage après son élimination

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Le football de très haut niveau se joue très souvent sur des détails. Et certains pèsent plus que d'autres dans la balance au moment de faire le bilan d'une rencontre. Pour le Bayern Munich, accroché et éliminé ce mercredi par le PSG en demi-finales de Ligue des champions (1-1, 5-6 sur les deux matches), un fait de jeu lui reste en travers de la gorge.

«Par rapport aux décisions de l'arbitre, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait dû récolter un deuxième avertissement et être donc expulsé dans son duel avec Laimer», estime Vincent Kompany, pour qui une décision du match aller aura finalement aussi coûté cher à son équipe.

«Nous aurons de nouvelles ambitions»

«À Paris (ndlr: lors de la demi-finale aller, 4-5), il n'y avait pas penalty sur la main de Davies. Celui qui a un peu joué au football sait pertinemment que cette décision n'a pas été la bonne», regrette-t-il, tout en pointant un manque d'efficacité de son équipe. Cela avant de finalement saluer le niveau affiché par son adversaire. «Paris est au top, c'est une équipe incroyable. Nous avons aussi gêné Paris dans le jeu, nous leur avons causé des problèmes. En Ligue des champions, ils ont toujours été meilleurs sur le terrain que chacun de leurs adversaires, sauf ce mercredi soir.»

Déjà champion d'Allemagne et finaliste de la Coupe, le 23 mai face à Stuttgart, le Bayern annonce déjà la couleur pour la saison prochaine. «La C1 est terminée pour nous, mais la saison prochaine, nous aurons de nouvelles ambitions. Je suis déjà très motivé. Je sais combien c'est difficile de gagner cette compétition, c'est souvent une question de détails, mais je sais aussi que nous pouvons mieux faire. J'espère aussi que certaines décisions de l'arbitre nous seront alors plus favorables.»