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Le club s'estime lésé
Le Barça dépose une nouvelle plainte contre l'arbitrage

Eliminé en quart de finale de la Ligue des champions par l'Atlético Madrid, le FC Barcelone a déposé jeudi une nouvelle plainte auprès de l'UEFA, a annoncé le club catalan. Le club catalan s'estime lésé par plusieurs décisions arbitrales litigieuses.
Publié: il y a 20 minutes
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Le FC Barcelone a annoncé avoir adressé une nouvelle plainte à l'attention de l'UEFA.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le Barça estime ainsi que plusieurs décisions lors de la confrontation face à l'Atlético (3-2 au cumul des deux matches) n'étaient pas «conformes aux Lois du Jeu, résultant d'une application incorrecte du règlement et d'un manque d'intervention adéquate du système VAR».

Le club catalan, qui a terminé les deux matches à dix après les expulsions de Pau Cubarsi à l'aller et d'Eric Garcia au retour, s'estime lésé par plusieurs décisions litigieuses, notamment deux situations potentielles de pénalty qui n'ont pas entraîné d'intervention de l'aide à l'arbitrage vidéo.

Après une première plainte jugée «irrecevable»

«L'accumulation de ces erreurs a eu un impact direct sur le déroulement des matches et sur le résultat final des rencontres, entraînant une perte sportive et économique importante pour le club», précise le champion d'Espagne en titre.

Le quintuple champion d'Europe «réitère les requêtes déjà adressées à l'UEFA» et propose de «collaborer avec elle afin d'améliorer le système d'arbitrage et de garantir une application plus rigoureuse, équitable et transparente» du règlement.

L'instance dirigeante du football européen avait déclaré «irrecevable» la première plainte barcelonaise au sujet d'une main potentielle sur un renvoi aux six mètres du défenseur madrilène Marc Pubill au match aller.

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Arsenal FC
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Bayern Munich
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8
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8
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16
7
Sporting CP
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6
16
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8
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13
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13
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12
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0
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