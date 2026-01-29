DE
Inter-Benfica en vue?
Voici comment fonctionne le tirage au sort des play-off de la Champions League

La dernière journée de la phase régulière de Champions League a été folle mercredi soir! Les prochaines émotions sont déjà là: vendredi aura lieu le tirage au sort des play-off. Avec de gros chocs en vue.
Publié: 16:26 heures
|
Dernière mise à jour: 16:28 heures
1/6
Seize équipes doivent faire un détour par les play-off.
Photo: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Quel spectacle nous a offert la dernière journée de la phase de ligue de cette année: 61 buts, des retournements de dernière minute et même un gardien buteur à Lisbonne! Le classement a été chamboulé toutes les minutes, ce qui a longtemps empêché de savoir qui allait devoir passer par les play-off. Après le coup de sifflet final de la 8e journée, la situation est désormais claire pour toutes les équipes.

Le top 8 se repose, les équipes classées de 9 à 24 doivent passer par les playoffs.

Arsenal, le Bayern, Liverpool, Tottenham, le Barça, Chelsea, le Sporting et City sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et s'épargnent ainsi deux matches supplémentaires de Champions League. Leurs adversaires seront désignés lors d'un tour supplémentaire auquel participeront les équipes classées de 9 à 24. On saura ce vendredi qui jouera contre qui.

Le tirage au sort des play-off de la Champions League aura lieu à Nyon, à partir de 12h. Les clubs qui y participent forment à chaque fois des duos, le tirage n'étant pas intégral. Le schéma est toujours le même: deux équipes têtes de série (rang 9-16, droit de jouer le match retour à domicile) sont tirées au sort face à deux équipes non têtes de série (rang 17-24). Ainsi, le PSG (11e), tenant du titre, sait déjà qu'il affrontea soit Monaco (21e), soit Qarabag (22e). Il en va de même pour Newcastle (12e), qui fait la paire avec le PSG.

Aucune contrainte pour les play-off

Contrairement au tirage au sort de la phase de ligue, où certaines restrictions empêchaient entre autres un duel entre deux équipes d'un même pays, il n'y a aucune contrainte pour les play-off. Il pourrait donc y avoir non seulement des matches intra-nationaux, mais aussi une répétition d'une rencontre de la phase de ligue. Le Real risque ainsi de retrouver Benfica, tandis qu'un Paris-Monaco est également possible, tout comme Leverkusen-Dortmund.

Les matches auront lieu dans moins de trois semaines. Les matches aller auront lieu les 17 et 18 février et la décision se fera une semaine plus tard (24 et 25 février). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 27 février, deux jours seulement après la publication des matches.

Arbre des tournois jusqu'à la finale de la Ligue des champions 2026
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
