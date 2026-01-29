La dernière journée de la phase régulière de Champions League a été folle mercredi soir! Les prochaines émotions sont déjà là: vendredi aura lieu le tirage au sort des play-off. Avec de gros chocs en vue.

Alexander Hornstein

Quel spectacle nous a offert la dernière journée de la phase de ligue de cette année: 61 buts, des retournements de dernière minute et même un gardien buteur à Lisbonne! Le classement a été chamboulé toutes les minutes, ce qui a longtemps empêché de savoir qui allait devoir passer par les play-off. Après le coup de sifflet final de la 8e journée, la situation est désormais claire pour toutes les équipes.

Le top 8 se repose, les équipes classées de 9 à 24 doivent passer par les playoffs.

Arsenal, le Bayern, Liverpool, Tottenham, le Barça, Chelsea, le Sporting et City sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et s'épargnent ainsi deux matches supplémentaires de Champions League. Leurs adversaires seront désignés lors d'un tour supplémentaire auquel participeront les équipes classées de 9 à 24. On saura ce vendredi qui jouera contre qui.

Le tirage au sort des play-off de la Champions League aura lieu à Nyon, à partir de 12h. Les clubs qui y participent forment à chaque fois des duos, le tirage n'étant pas intégral. Le schéma est toujours le même: deux équipes têtes de série (rang 9-16, droit de jouer le match retour à domicile) sont tirées au sort face à deux équipes non têtes de série (rang 17-24). Ainsi, le PSG (11e), tenant du titre, sait déjà qu'il affrontea soit Monaco (21e), soit Qarabag (22e). Il en va de même pour Newcastle (12e), qui fait la paire avec le PSG.

Aucune contrainte pour les play-off

Contrairement au tirage au sort de la phase de ligue, où certaines restrictions empêchaient entre autres un duel entre deux équipes d'un même pays, il n'y a aucune contrainte pour les play-off. Il pourrait donc y avoir non seulement des matches intra-nationaux, mais aussi une répétition d'une rencontre de la phase de ligue. Le Real risque ainsi de retrouver Benfica, tandis qu'un Paris-Monaco est également possible, tout comme Leverkusen-Dortmund.

Les matches auront lieu dans moins de trois semaines. Les matches aller auront lieu les 17 et 18 février et la décision se fera une semaine plus tard (24 et 25 février). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 27 février, deux jours seulement après la publication des matches.