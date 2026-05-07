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Diffusion, billets, animations
Tout sur la finale de la Ligue des champions 2026

Le PSG et Arsenal se retrouveront le 30 mai à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Diffusion, billets, animations: voici tout ce qu’il faut savoir.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
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Le 30 mai, la finale se déroulera à la Puskas Arena de Budapest.
Photo: AP
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Alexander Hornstein

Après les demi-finales retour disputées cette semaine, il reste encore un peu plus de trois semaines avant la finale, qui commence déjà à faire monter l’attente. Voici les principales informations concernant le grand rendez-vous annuel du football de clubs:

Quand et où se joue le match?

La finale se disputera cette année à la Puskas Arena de Budapest. Le 30 mai, la capitale hongroise se transformera en capitale européenne du football et accueillera des milliers de supporters, journalistes et dirigeants. Contrairement aux années précédentes, le coup d’envoi sera donné dès 18 heures.

Qui affronte qui?

Le PSG a rejoint Arsenal mercredi soir grâce à son match nul 1-1, après la qualification des Gunners acquise la veille. Alors que les Parisiens ont déjà remporté cette saison deux compétitions internationales, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA (anciennement Coupe du monde des clubs), les Londoniens espèrent eux décrocher le premier titre de Ligue des champions de leur histoire. Le PSG, lui, tentera de défendre le trophée remporté l’an dernier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Où voir la finale à la télévision?

Bonne nouvelle pour les amateurs de football: aucun abonnement ne sera nécessaire pour regarder la finale. Le détenteur des droits Blue diffusera naturellement l’événement, mais le match sera également retransmis sur la RTS. Dans de nombreuses localités du pays, des projections publiques du match seront aussi organisées.

Reste-t-il des billets?

La vente publique des billets organisée par l’UEFA est terminée depuis le 19 mars. Sur un total de 61’400 places, 39’000 ont été attribuées aux supporters, le reste revenant notamment aux sponsors et aux diffuseurs. Les deux finalistes disposent chacun de 17’200 billets, ce qui laissait encore 4600 places pour la vente publique. Les supporters qui n’ont pas obtenu de billet peuvent encore tenter leur chance via la plateforme officielle de revente de l’UEFA.

Animations et spectacle

Les festivités débuteront bien avant le coup d’envoi. Dès le jeudi 28 mai, le Champions Festival proposera quatre jours d’activités, de concerts et d’animations. Le jour du match, un spectacle est également prévu avant le début de la rencontre. Dès 17h45, le groupe de rock «The Killers» se produira en direct dans le stade, avant le coup d’envoi de la finale à 18 heures.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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