Tout sur la finale de la Ligue des champions 2026

Le PSG et Arsenal se retrouveront le 30 mai à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Diffusion, billets, animations: voici tout ce qu’il faut savoir.

Alexander Hornstein

Après les demi-finales retour disputées cette semaine, il reste encore un peu plus de trois semaines avant la finale, qui commence déjà à faire monter l’attente. Voici les principales informations concernant le grand rendez-vous annuel du football de clubs:

Quand et où se joue le match?

La finale se disputera cette année à la Puskas Arena de Budapest. Le 30 mai, la capitale hongroise se transformera en capitale européenne du football et accueillera des milliers de supporters, journalistes et dirigeants. Contrairement aux années précédentes, le coup d’envoi sera donné dès 18 heures.

Qui affronte qui?

Le PSG a rejoint Arsenal mercredi soir grâce à son match nul 1-1, après la qualification des Gunners acquise la veille. Alors que les Parisiens ont déjà remporté cette saison deux compétitions internationales, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA (anciennement Coupe du monde des clubs), les Londoniens espèrent eux décrocher le premier titre de Ligue des champions de leur histoire. Le PSG, lui, tentera de défendre le trophée remporté l’an dernier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Où voir la finale à la télévision?

Bonne nouvelle pour les amateurs de football: aucun abonnement ne sera nécessaire pour regarder la finale. Le détenteur des droits Blue diffusera naturellement l’événement, mais le match sera également retransmis sur la RTS. Dans de nombreuses localités du pays, des projections publiques du match seront aussi organisées.

Reste-t-il des billets?

La vente publique des billets organisée par l’UEFA est terminée depuis le 19 mars. Sur un total de 61’400 places, 39’000 ont été attribuées aux supporters, le reste revenant notamment aux sponsors et aux diffuseurs. Les deux finalistes disposent chacun de 17’200 billets, ce qui laissait encore 4600 places pour la vente publique. Les supporters qui n’ont pas obtenu de billet peuvent encore tenter leur chance via la plateforme officielle de revente de l’UEFA.

Animations et spectacle

Les festivités débuteront bien avant le coup d’envoi. Dès le jeudi 28 mai, le Champions Festival proposera quatre jours d’activités, de concerts et d’animations. Le jour du match, un spectacle est également prévu avant le début de la rencontre. Dès 17h45, le groupe de rock «The Killers» se produira en direct dans le stade, avant le coup d’envoi de la finale à 18 heures.