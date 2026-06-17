Atteindre les Coupes d'Europe s’annonce ardu pour le FC Thoune et Saint-Gall. Les Bernois se mesureront au redoutable Dinamo Zagreb au deuxième tour qualificatif. Les Brodeurs, quant à eux, affronteront Benfica en Europa League

ATS Agence télégraphique suisse

Thoune connaît le premier obstacle qui se dressera sur son parcours vers la phase de groupes de la Ligue des champions. Le champion de Suisse affrontera le Dinamo Zagreb lors du deuxième tour de qualification.

En tirant le champion de Croatie, qui a aussi remporté la Coupe nationale, les joueurs de l'Oberland bernois ont sans doute hérité du tirage au sort le plus difficile qui soit. En Ligue des champions, les Croates ont manqué de peu la qualification pour les huitièmes de finale, uniquement en raison d’une différence de buts moins favorable que celle de Bruges.

Pour se qualifier pour la deuxième fois pour la phase principale de la Ligue des champions après 2005/06, Thoune devra passer trois tours. Le match aller contre le Dinamo Zagreb aura lieu les 21 ou 22 juillet à Thoune, le match retour la semaine suivante dans la capitale croate.

Un autre gros morceau pour Saint-Gall

Saint-Gall a lui aussi hérité d’un tirage difficile. Le vainqueur de la Coupe de Suisse affrontera, lors du 2e tour de qualification pour l’Europa League, le Benfica Lisbonne, club portugais détenteur du record de titres de champion, qui a terminé la saison dernière à la troisième place.

Les joueurs de Suisse orientale joueront à domicile le 23 juillet lors du match aller, avant de se rendre dans la capitale portugaise une semaine plus tard.