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Le Bayern et l'Atlético aussi
Porté par Mohamed Salah, Liverpool lamine Galatasaray

Liverpool a réussi un festival pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il a largement battu Galatasaray 4-0 et retrouvera ainsi le Paris Saint-Germain au tour suivant.
Publié: il y a 28 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
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Battu à Istanbul, Liverpool a renversé Galatasaray.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le match entre les Reds et les Turcs était sur le papier le seul à être incertain après le court succès 1-0 de Galatasaray à Istanbul. Liverpool a logiquement mis beaucoup d'intensité pour refaire son retard. Le 1-0 est tombé à la 25e des pieds de Szoboszlai. Jusqu'à la pause, le gardien Cakir a réussi plusieurs parades décisives. Il a notamment sauvé un penalty - certes mal tiré - par un Salah en apparente panne de confiance (45e).

La résistance des visiteurs a été totalement brisée à la reprise. Etikite (51e) et Gravenberch (53e) ont fait chavirer Anfield Road. Salah a été impliqué dans ces deux réussites, avec notamment l'assist pour le 2-0. L'Egyptien s'est ensuite fait l'auteur d'un magnifique but qui lui fera le plus grand bien (62e) et qui a mis fin à tout suspense.

Le Bayern et l'Atlético aussi au rendez-vous des quarts

Le Bayern Munich n'a pas eu besoin de forcer son talent face à l'Atalanta. Le 6-1 ramené de Bergame à l'aller avait placé les Bavarois sur la voie royale. Ils ont mis un point d'honneur à engranger un nouveau succès 4-1 avec des buts de Kane (25e penalty, 54e), Karl (56e) et Luis Diaz (70e). Le Bayern affrontera le Real Madrid dans un prometteur quart de finale entre géants européens, avec le match aller en Espagne.

L'Atlético Madrid, qui a perdu 3-2 à Londres contre Tottenham, a aussi rejoint les quarts de finale. La victoire 5-2 conquise à l'aller a largement suffi. Les Colchoneros seront aux prises avec Barcelone pour un duel explosif entre grandes écuries de la Liga.


Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
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