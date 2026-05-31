Les journalistes français évoquent déjà la troisième étoile

Bastien Feller Journaliste Blick

«Jamais deux sans trois», dit-on. Les journalistes français présents à Budapest ont pris le proverbe au pied de la lettre après la victoire du PSG face à Arsenal (1-1, 4-3 tab) en finale de Champions League et ont tout de suite posé sur la table le sujet de la troisième étoile. «Vous aviez annoncé au mois d'août avoir envie de faire le back-to-back, pensez-vous déjà à la prochaine?», a-t-on ainsi demandé à Luis Enrique en conférence de presse.

«Il est clair que les objectifs à préparer vont arriver, mais on a le temps, c'est le moment de prendre des vacances. On avait marqué l'histoire la saison dernière mais il y avait encore la Coupe du monde des clubs, c'était difficile, et là la plupart des joueurs ont encore la Coupe du monde à jouer. Il y aura des moments pour parler du back-to-back-to-back, comme l'a dit Luis Campos», a évacué l'Asturien, qui est devenu ce samedi l'entraîneur le plus titré de l'histoire du PSG (2x C1, 3x Ligue 1, 2x Coupe de France, 3x Trophée des champions, 1x Super Coupe d'Europe, 1x Coupe intercontinentale).

«C'est un rêve»

«On ne peut qu'être positif, c'est un rêve. Je suis très content», a sobrement réagi l'Espagnol, à qui il n'a pas fallu longtemps pour repartir sur le sujet du jeu. «Concernant le match, ça a été compliqué, le match était parfait pour Arsenal. On était mieux en deuxième mi-temps mais quand tu es face à une équipe comme ça, qui défend bas, très forte techniquement et physiquement, c'est difficile à surmonter. Mais à la fin, ce back-to-back est incroyable, très dur à faire. On est très fiers, c'est le moment de faire la fête», assure Luis Enrique, qui n'a pas pu quitter la salle de presse sans une nouvelle question sur l'avenir.

Cette fois-ci au sujet de son groupe et du mercato à venir. «La saison prochaine sera un nouveau chapitre, mais on va suivre la même ligne. On n'a pas besoin de beaucoup de joueurs parce que c'est très difficile de trouver des joueurs qui entrent dans notre équipe. On va travailler, analyser pour le futur. Nous ne sommes pas pressés. On aura besoin de joueurs, bien sûr, pour changer quelques positions, mais on est les champions d'Europe, donc "piano piano"», a souri Luis Enrique avant de s'en aller profiter du moment présent.