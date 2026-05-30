Ces Genevois ont traversé l'Europe pour supporter le PSG

Certains ont traversé l'Europe en voiture, d'autres enchaîné les vols. Les membres du PSG Fanclub Genève ont rendez-vous avec leur histoire à Budapest. Reportage sur place en Hongrie.

Bastien Feller Journaliste Blick

Budapest a beau se trouver à un peu moins de deux heures de vol de Genève, rallier la capitale hongroise pour ce week-end de finale de Champions League n'avait rien d'évident. Les dix membres du PSG Fanclub Genève, rencontrés au milieu de la fan zone dédiée aux supporters parisiens, peuvent en dire quelque chose.

Si Maxime a pu trouver des billets sans escale et, surtout, abordables depuis Bâle, Tony n'a pu prendre un vol que jusqu'à Vienne, où il a ensuite loué une voiture pour rallier Budapest. «C'était long, mais ça va», sourit-il, acoudé à l'un des nombreux stands de nourriture de la zone. «Certains membres du groupe ont dû prendre la voiture directement depuis Genève. Ils ont fait 16 heures de route, en se relayant toutes les trois heures au volant», explique Christopher, qui est, lui, parti de Lisbonne avant de faire escale à Marrakech et qui se trouve être le fondateur du PSG Fanclub Genève.

Seul club de supporters du PSG en Suisse romande

«C'était en 2023. Je suis arrivé de Bruxelles. Là-bas, je faisais partie d'un groupe de supporters officiels du PSG. J'ai cherché en Suisse romande, mais je n'ai rien trouvé», explique ce Parisien d'origine, ancien abonné du Parc des Princes. «J'ai donc demandé au club si je pouvais créer mon groupe ici et c'est parti comme ça.»

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Au jour de la deuxième finale consécutive du PSG, 32 membres font partie de l'association. La majorité sont des Parisiens vivant désormais à Genève ou dans son agglomération. Certains sont toujours abonnés au Parc, comme Tony, et prennent régulièrement la route en direction de Paris. Maxime, qui se présente comme «le Suisse du groupe», explique, lui, avoir eu un coup de cœur pour la formation parisienne lors d'un voyage avec ses parents lorsqu'il était plus jeune. «Ils m'avaient acheté le maillot gris avec Opel comme sponsor et c'est parti comme ça. Depuis, je n'ai plus lâché.»

Deuxième finale consécutive

Plusieurs membres du club présents à Budapest vivront ce samedi leur deuxième finale de Champions League consécutive après celle de Munich en 2025 (victoire 5-0 face à l'Inter Milan). «C'était magique», se souvient Christopher, qui ne manque pas de rappeler que le déplacement était bien plus facile. «On avait eu droit à six places, donc on avait loué un van pour huit. On avait pu louer un Airbnb et rester un peu plus longtemps en ville. C'était génial.»

Ce dimanche, les dix Genevois reprendront la direction de la Suisse. Avec le bonheur d'avoir vécu une deuxième soirée magique? «Ça va être très compliqué», souffle Tony, lequel ne veut pas s'adonner au jeu des pronostics. Tout comme Christopher et Maxime. «Par superstition, je préfère ne pas le faire», sourit ce dernier.

«Ce serait moins grave car c'est Arsenal»

Ce qui est certain, c'est qu'une défaite en finale ferait moins mal grâce au succès obtenu en 2025. «Je ne pourrais pas leur en vouloir, ils nous ont fait rêver l'année dernière», ajoute Maxime, t-shirt spécialement conçu pour la finale sur les épaules, qui confie avoir également un petit faible pour Arsenal en Premier League. «Comme de nombreux supporters francophones. Ça ferait donc moins mal de perdre contre eux.»

«On a tout connu. Les bagarres entre supporters au Parc, la relégation évitée de justesse, plus rien ne peut nous toucher», développe Christopher, qui s'apprête à vivre un nouveau périple ce dimanche. «Je repars demain à 9h et je fais escale à Stockholm», rigole-t-il. Avec la satisfaction de toujours être champion d'Europe?