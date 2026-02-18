José Mourinho recadré par des légendes du football

Après Real–Benfica, les prises de position de Thierry Henry et d’autres consultants relancent le débat autour de Vinícius et de propos présumés racistes. L’UEFA a ouvert une enquête.

Lino Dieterle

«Je n'aime pas le Real Madrid, mais aujourd'hui je suis un madridista.» Thierry Henry, ancien vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, a trouvé des mots forts dans son rôle de consultant pour CBS pour commenter les scènes de tension entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne.

Il s’interroge sur les propos de Gianluca Prestianni. «Il a quand même été assez courageux pour mettre son maillot devant sa bouche», a déclaré le Français avec ironie, visant l’Argentin. «Mais Prestianni ne va pas se lever et nous le dire.»

Henry affiche une grande compréhension envers la réaction de Vinícius et se montre en revanche très critique à l’égard des déclarations de José Mourinho, l’entraîneur du Benfica, qui avait attribué au Brésilien une part de responsabilité dans l’escalade des tensions en raison d’une célébration jugée provocatrice. «Ne faut-il pas célébrer un but?», lance son collègue consultant Micah Richards. Henry répond: «Le match n'a pas été interrompu à cause de sa célébration.»

Seedorf et Rooney critiquent Mourinho

Sur Amazon Prime également, les consultants ont vivement réagi aux propos de Mourinho. «Avec de telles déclarations, il justifie les insultes racistes simplement parce que Vinícius aurait provoqué quelque chose», estime notamment Clarence Seedorf, ancienne gloire de l’AC Milan. Wayne Rooney qualifie les reproches de Mourinho d’«injustes», tandis que Theo Walcott juge l’interview du Portugais «décevante». «D'habitude, j'aime l'écouter. Aujourd'hui, il a fait le mauvais choix et, encore sous le coup de l'émotion du match, il aurait été préférable de ne rien dire.»

Henry explique aussi que cette situation lui rappelle sa propre carrière. Il dit s’être souvent senti seul dans ce type de moments. «C'est ta parole contre la sienne.» Il a en revanche apprécié la réaction des joueurs du Real, qui ont immédiatement défendu leur coéquipier et lui ont accordé leur confiance. «Malheureusement, ils ne peuvent pas le prouver parce que Prestianni va le nier», poursuit le Français. «J'ai vu Mbappé aller lui parler et il a fait comme s'il n'avait rien dit. Mais il a forcément dit quelque chose.»

Benfica diffuse une vidéo sur X

Kylian Mbappé avait déclaré après le match avoir entendu Gianluca Prestianni traiter Vinícius de «mono», mot espagnol signifiant singe. De son côté, le Benfica Lisbonne a publié sur X une vidéo censée montrer qu’aucun joueur du Real n’aurait pu entendre l’Argentin provoquer ou insulter le Brésilien, en raison de la distance qui les séparait.

La séquence a provoqué d’innombrables réactions sur les réseaux sociaux. Aux accusations de racisme visant le club se mêlent des critiques estimant que le compte officiel chercherait surtout à minimiser la situation au lieu de condamner clairement tout comportement raciste. Indépendamment des propos exacts qui ont été tenus, cette lecture des faits est partagée par une partie des observateurs.

Entre-temps, l’UEFA a ouvert une enquête. À suivre.