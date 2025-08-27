Publié: il y a 43 minutes

Les Young Boys de Berne se rapprochent de la Ligue des champions féminine. Elles ont battu Apollon Limassol 1-0 en demi-finale du 2e tour de qualification à Paphos, Chypre. La finale les attend samedi contre Fortuna Hjörring ou Hibernian Edinburgh.

Le rêve est toujours permis pour YB

En demi-finale à Paphos, à Chypre, les championnes de Suisse ont battu Apollon Limassol (archives). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les Young Boys peuvent toujours rêver de disputer la Ligue des champions dames. Les Bernoises se sont qualifiées pour la finale du tournoi du 2e tour de qualification.

But décisif sur penalty

En demi-finale à Paphos, à Chypre, les championnes de Suisse ont battu Apollon Limassol 1-0. Le but décisif a été inscrit à la 71e sur penalty par la capitaine Stephanie Waeber.

En finale samedi, YB affrontera les Danoises de Fortuna Hjörring ou les Ecossaises d'Hibernian Edinburgh. Pour atteindre la Ligue des champions, il faudrait ensuite encore franchir le 3e tour qualificatif.