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Budapest, l'autre berceau de la Coupe d'Europe

La Champions League n'est pas née à Budapest. Mais sans le football hongrois des années 1950, elle n'aurait peut-être jamais vu le jour.
Publié: il y a 44 minutes
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Bastien FellerJournaliste Blick

Sur la place des Héros, le Champions Festival a pris possession de l'un des lieux les plus emblématiques de Budapest. Entre animations, stands et trophée de la Champions League exposé au public, des milliers de visiteurs défilent déjà à la veille de la finale entre le PSG et Arsenal. À quelques kilomètres de là, la Puskás Aréna attend encore son heure. Vendredi, les abords du stade étaient relativement calmes. Pourtant, bien avant d'accueillir sa première finale de C1, la capitale hongroise avait déjà joué un rôle méconnu dans la naissance même de la compétition.

Les supporters du PSG et d'Arsenal envahissent petit à petit Budapest.
Photo: keystone-sda.ch

Il y a 70 ans, le football européen n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les championnats nationaux vivaient chacun de leur côté et les confrontations internationales entre clubs restaient exceptionnelles. Mais aucune compétition ne permettait de désigner le meilleur club du continent.

Le football hongrois fascine

À cette époque, le football hongrois est au sommet. Emmenée par Ferenc Puskás, la Hongrie fascine une Europe alors divisée par le rideau de fer. À Budapest, le Honvéd rassemble plusieurs des stars de cette génération dorée et attire les regards bien au-delà des frontières hongroises. Les tournées internationales du club provoquent un enthousiasme considérable.

Les Hongrois (foncé) ont perdu la finale de la Coupe du monde 1954 au Wankdorf.
Photo: ullstein bild via Getty Images

C'est dans ce contexte qu'intervient l'un des épisodes fondateurs de la Coupe d'Europe. En décembre 1954, Wolverhampton affronte le Budapest Honvéd lors d'un match amical disputé en Angleterre. Les Anglais s'imposent 3-2 et une partie de la presse britannique n'hésite pas à présenter Wolverhampton comme le «champion du monde des clubs».

Pensée à Paris, née grâce à Budapest

Cette affirmation fait bondir Gabriel Hanot. Dans les colonnes de «L'Équipe», le journaliste répond par une formule devenue célèbre: «Non, Wolverhampton n'est pas le champion du monde des clubs». Puis il pose une question fondamentale: qui est réellement le meilleur club d'Europe?

Ferenc Puskás dans ses oeuvres.

Pour y répondre, il faut une compétition. Avec Jacques Ferran et plusieurs collaborateurs, il élabore alors un projet de tournoi continental réunissant les champions nationaux. En 1955, la Coupe des clubs champions européens voit officiellement le jour. Le premier vainqueur sera le Real Madrid, futur maître absolu des premières éditions avec cinq sacres consécutifs. Mais l'histoire de la compétition ne peut être racontée sans évoquer l'influence du football hongrois. Si la Coupe d'Europe a été pensée à Paris, elle est aussi née de la fascination exercée par les équipes de Budapest.

Un héritage toujours vivant

70 ans plus tard, la Hongrie ne figure plus parmi les grandes puissances du football mondial et n'a plus participé à une Coupe du monde depuis 1986. Pourtant, l'héritage de Ferenc Puskás reste omniprésent dans la capitale hongroise.

Impossible d'entrer dans une boutique de souvenirs sans tout de suite tomber sur Ferenc Puskás.

Son visage apparaît sur d'innombrables t-shirts et objets vendus dans les boutiques de souvenirs. Dix-neuf ans après sa disparition, Ferenc Puskás demeure omniprésent dans la capitale hongroise. Ce vendredi, dans une rue de la capitale, un supporter arborait même un maillot récent de la sélection magyare floqué «Puskás 10». «Le plus grand Hongrois de l'histoire», nous souffle un passant.

Le choix de la Puskás Aréna (68'000 places) pour accueillir la finale n'en est que plus symbolique. Le stade porte le nom du joueur qui incarne le mieux l'âge d'or du football hongrois et dont la carrière accompagne indirectement la naissance de la compétition.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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