DE
FR

Neuf buts au Camp Nou!
Barcelone écrase Newcastle et verra les quarts

Le FC Barcelone écrase Newcastle (7-2) et verra les quarts de Champions League. Portés par un Lamine Yamal décisif, les Catalans valident leur qualification avec autorité.
Publié: 20:43 heures
1/2
Fermin Lopez a fait mal à Newcastle.
Photo: Europa Press via Getty Images
Blick Sport

Le FC Barcelone s'est largement imposé face à Newcastle (7-2) lors d’un match retour spectaculaire, après un nul (1-1) à l’aller où les Anglais avaient longtemps dominé avant une égalisation tardive de Lamine Yamal sur penalty.

Les Catalans prenaient rapidement les devants au Camp Nou. À la 7e minute, Lamine Yamal réalisait un numéro au milieu de terrain avant de servir Raphinha, qui combinait avec Fermín López et concluait facilement. Newcastle réagissait toutefois sans tarder. À la 15e, Lewis Hall, lancé sur la gauche par Harvey Barnes, centrait vers l’entrée de la surface, où Anthony Elanga profitait d’un mauvais alignement pour égaliser d’un tir croisé.

Mi-temps à cinq buts!

Le rythme restait élevé et les buts continuaient à pleuvoir. Sur coup franc, Dan Burn couvrait le hors-jeu, permettant à Gerard Martin de remettre de la tête vers Marc Bernal, qui redonnait l’avantage aux siens (18e). Mais les Anglais répondaient encore. À la 28e, une perte de balle de Lamine Yamal profitait à Harvey Barnes, dont le centre trouvait Elanga pour une nouvelle égalisation.

Dans le temps additionnel de la première période, Yamal transformait un penalty obtenu par Raphinha (45e+7), permettant au Barça de regagner les vestiaires avec l’avantage dans un match très ouvert.

L'Atlético Madrid ou Tottenham?

Au retour des vestiaires, les Espagnols faisaient la différence. À la 51e, Fermín López était lancé par Raphinha après une transmission de Pedri et ajustait Aaron Ramsdale. Cinq minutes plus tard, Robert Lewandowski marquait de la tête sur corner (56e), avant de s’offrir un doublé à la 61e, bien servi par Yamal.

Newcastle, dépassé, encaissait un nouveau but à la 72e, Raphinha profitant d’une mauvaise relance de Jacob Ramsey pour aggraver le score. Lamine Yamal passait encore près d’un huitième but à la 79e.

Seule ombre au tableau pour Barcelone, la sortie sur blessure du gardien Joan García dans le dernier quart d’heure. Les Blaugranas retrouveront en quarts le vainqueur du duel entre l'Atlético Madrid et Tottenham (5-2 à l'aller).

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus