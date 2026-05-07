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Nouvelle nuit d'incidents dans la capitale
127 interpellations à Paris après Bayern-PSG

127 interpellations dans l'agglomération parisienne après Bayern-PSG. 11 blessés dont un grave et 23 policiers blessés légèrement, annonce le Ministre de l'Intérieur de France.
Publié: 09:31 heures
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Dernière mise à jour: 09:32 heures
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AFP Agence France-Presse

Laurent Nuñez a annoncé jeudi que 127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, onze ont été blessées dont une gravement et 23 policiers atteints légèrement, lors d'incidents dans la capitale après la qualification mercredi du PSG en finale de la Ligue des Champions.

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La qualification du PSG, qui a éliminé le Bayern Munich (1-1 après le 5-4 de l'aller), a donné lieu dans la soirée à des débordements et tensions à Paris. «127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, dont 107 à Paris. Onze personnes ont été blessées dont une gravement avec un mortier d'artifice», a précisé sur CNews/Europe 1 le ministre de l'Intérieur qui a «condamné fermement» ces incidents.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
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12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
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Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
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12
17
Borussia Dortmund
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8
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Olympiakos
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8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
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Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
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8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
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Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
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