127 interpellations à Paris après Bayern-PSG

AFP Agence France-Presse
Laurent Nuñez a annoncé jeudi que 127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, onze ont été blessées dont une gravement et 23 policiers atteints légèrement, lors d'incidents dans la capitale après la qualification mercredi du PSG en finale de la Ligue des Champions.
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La qualification du PSG, qui a éliminé le Bayern Munich (1-1 après le 5-4 de l'aller), a donné lieu dans la soirée à des débordements et tensions à Paris. «127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, dont 107 à Paris. Onze personnes ont été blessées dont une gravement avec un mortier d'artifice», a précisé sur CNews/Europe 1 le ministre de l'Intérieur qui a «condamné fermement» ces incidents.
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs