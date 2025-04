Il n'y a plus qu'un Suisse qui peut encore espérer soulever la Champions League cette saison. Il s'agit de l'ex-gardien de la Nati, Yann Sommer, encore engagé avec l'Inter.

Encore en course en Champions League

Yann Sommer va-t-il soulever la Ligue des champions? Photo: Inter via Getty Images

Blick Sport

Il n'en reste plus qu'un seul. Ironie du sort, il ne portera plus jamais le maillot de l'équipe de Suisse. Avec l'élimination de Dortmund et de son successeur Gregor Kobel mardi soir en quarts de finale de la Champions League, Yann Sommer est le dernier représentant à croix blanche à pouvoir soulever la Coupe aux grandes oreilles cette saison. Ce mercredi soir, l'ancien gardien de la Nati va disputer le match retour de son quart de finale face au Bayern Munich.

Face à son ancienne équipe, le portier né à Morges (VD) va vouloir réaliser le même coup que la semaine passée. À l'Allianz Arena, l'Inter était parvenu à prendre un avantage (2-1) en vue de ce match retour. Vont-ils conserver leur avantage?

En cas de succès, les Transalpins retrouveraient Barcelone en demi-finales de la plus grande compétition européenne. Même si les Catalans ont été excellents depuis le début de la saison, l'Inter et Yann Sommer auraient toutes leurs chances à ce stade de la compétition.

Si Yann Sommer venait à soulever le plus beau trophée de sa carrière, il rejoindrait alors quatre Suisses: Stéphane Chapuisat (Dortmund, 1997), Ciriaco Sforza (Bayern, 2001), Xherdan Shaqiri (Bayern, 2013 et Liverpool, 2019) et Manuel Akanji (Manchester City, 2023). Mais le chemin pour y parvenir est encore semé d'embuches.