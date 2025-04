Dortmund et Serhou Guirassy y ont cru jusqu'au bout

Le triplé de Serhou Guirassy (gauche) n'aura pas suffi. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le Borussia Dortmund a battu le FC Barcelone sur le score de 3-1, mardi en quarts de finale retour de la ligue des champions. Une victoire insuffisante pour empêcher la qualification en demies des Blaugrana, qui l'avaient emporté 4-0 à l'aller. Les Allemands y auront toutefois cru jusqu'au coup de sifflet final face à des Catalans qui devront, eux, faire leur introspection en vue des demies.

Serhou Guirassy: Dortmund « y a cru jusqu'au bout»

«On y a cru jusqu'au bout», a souligné l'attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy, auteur après sont triplé décisif pour lors victoire des siens. Une performance toutefois insuffisante pour qualifier le BVB en demies.

«Je suis fier, parce que l'on a fait une belle rencontre je pense», a tout de même estimé Guirassy au micro du diffuseur Prime Video. «Les supporters ont vu du beau jeu. Le 4-0 à Barcelone, c'était un peu trop à remonter, mais on y a cru jusqu'au bout», a souligné le Guinéen, auteur de son premier triplé en Ligue des champions.

Au cumul des matches aller et retour, le FC Barcelone s'impose 5-3 et se hisse dans le dernier carré de la compétition reine du football européen pour la première fois depuis 2019. «C'est une très grande équipe, on est aussi une grande équipe, on l'a montré aujourd'hui. C'est dommage qu'il y ait eu un trop gros écart au match aller. Ca va nous servir de leçon pour les matches futurs», a ajouté Guirassy.

Le Guinéen repasse ainsi en tête du classement des buteurs de la compétition avec 13 réalisations, contre 12 et 11 pour les Barcelonais Raphinha et Robert Lewandowski. «C'est très bien d'être meilleur buteur de la Ligue des champions, il y a des grands joueurs. Être premier, ça veut aussi dire que je suis un grand buteur, mais sans l'équipe, je ne peux pas faire tout seul, c'est dommage que la compétition s'arrête aujourd'hui», a conclu l'attaquant du BVB.

Hansi Flick, coach du Barça: «Ça n'a pas trop bien fonctionné»

«Dortmund a réalisé un très gros match. Offensivement, ils ont été très bons. J'avais un peu le sentiment que quelque chose de ce genre allait se passer, je connais bien ce stade incroyable et ces supporters qui encouragent toujours leur équipe», a estimé le coach du Fc Barcelone Hansi Flick après la rencontre.

«Ça n'a pas trop bien fonctionné pour nous, on doit le reconnaître. Dortmund a très bien joué. Pour aujourd'hui, il n'y a qu'à dire félicitations à Dortmund, et félicitations à mon équipe qui est en demi-finales», a ajouté le vainqueur de la C1 en 2020 avec le Bayern Munich. Il a pris ses fonctions cet été et atteint pour sa première saison les demi-finales de la Ligue des champions, remportée à cinq reprises par Barcelone, la dernière en 2015.

«Je me réjouis totalement pour l'équipe, mais aussi pour le club. Il y a beaucoup d'émotions, de passion. C'est une belle chose que l'on ait atteint pour notre première année les demi-finales», a conclu l'ancien sélectionneur de l'Allemagne (2021/23).