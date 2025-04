Gregor Kobel: «On aurait pu encaisser moins de buts»

1/4 Gregor Kobel a pris quatre buts contre le Barça. Photo: IMAGO/NurPhoto

Joël Hahn

«Aucune chance», «naufrage du BVB», «débâcle»... au lendemain de la défaite 4-0 du Borussia Dortmund contre Barcelone, de nombreux médias n'y vont pas par quatre chemins. C'est un nouvel échec pour les joueurs de Dortmund, totalement dépassés par l'offensive des Espagnols. Le gardien suisse Gregor Kobel a encaissé quatre buts. Ses coéquipiers l'ont abandonné et ni lui, ni eux, ne semblaient à la hauteur de l'événement. Les buts des Catalans ont été beaucoup trop faciles.

«Il est clair qu'il faut prendre en compte les qualités individuelles de tels joueurs», a déclaré Gregor Kobel dans une interview accordée à Sport1 après la claque reçue. «Mais il n'était pas nécessaire d'encaisser quatre buts aujourd'hui. Il aurait été possible d'encaisser un ou deux buts de moins.» Et le Suisse de poursuivre: «Après un 0-4, on est évidemment super énervé. Au match retour, nous devons tout donner et voir ce qui est encore possible de faire.»

Le capitaine du BVB met le feu aux poudres

Le capitaine Emre Can était très remonté juste après le coup de sifflet final sur DAZN: l'Allemand a qualifié la prestation de son équipe de «trop soft». Il a mis les joueurs face à leurs responsabilités: «Il s'agit de savoir si chacun est prêt à se donner à 100% et à dépasser parfois le point de douleur.» A la question de savoir comment résister au super-trio du Barça, Yamal, Raphinha et Lewandowski, il a répondu: «Bien sûr, ce sont de bons joueurs - définitivement. Mais je pense qu'il faut aussi que ça claque de notre côté! Aujourd'hui, on n'a pas donné assez de coups, il faut être honnête.»