Thomas Müller: «Si je peux me la péter, c’est bien là!»

Thomas Müller reste très populaire auprès des fans du Bayern de Munich. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann et Toto Marti

C’était un peu dans l’air. L’Allianz Arena a scandé le nom de Thomas Müller mardi soir, lorsque les joueurs du banc de touche ont été énumérés. Aucun autre nom de l’équipe bavaroise n’a été crié aussi fort par les fans. Rien d’étonnant à cela puisqu’il s’agissait du premier match après l’annonce de son départ de la cité bavaroise.

Le week-end dernier, l’icône du club a annoncé qu’il n’y aurait pas d’année supplémentaire pour lui au Bayern. Sa 17e saison au club sera sa dernière. Le joueur de 35 ans aurait bien voulu continuer, mais il n’a reçu aucune offre, ce qui a suscité beaucoup d’incompréhension.

Un stade pour Thomas Müller

Avant le match face à l’Inter mardi soir, la composition d’équipe du Bayern suscitait tout autant d’incompréhension. Au lieu de laisser entrer Thomas Müller, l’entraîneur Vincent Kompany a remplacé Jamal Musiala, blessé, par Raphaël Guerreiro. Le Bayern était mené 0-1 et ce dernier faisait un match discret. On jouait la 71e minute lorsque tout le stade s’est levé d’un seul homme. Le nom de Thomas Müller s’affichait sur l’écran. Il est finalement entré en jeu sous les acclamations. Immédiatement au travail, il a fait ce qu’il sait faire le mieux: provoquer des troubles dans la surface de réparation adverse. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il se présente pour la première fois devant Yann Sommer avec une action dangereuse.

Et puis, la magie du football a parlé. À la 85e minute, l’Allianz Arena a définitivement vibré. Thomas Müller a marqué le but de l’égalisation à 1-1, sa 28e réussite dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il s’agissait au total de son 57e but en 162 matches de C1 pour les Munichois.

Müller contourne les questions de mise en place

Même si, malgré l’euphorie et la domination de Müller, les Bavarois ont laissé échapper le match à la légère peu avant la fin, le joueur a envoyé un signal fort. Jamal Musiala absent jusqu’à la fin de la saison, sa place dans la formation sera donc libre. Juste avant la phase finale de la saison, Thomas Müller pourrait donc, à nouveau, s’imposer comme un élément clé. En tant qu’entraîneur, Vincent Kompany n’a pas seulement la pression des résultats, mais aussi celle liée au «cas» Müller. A Munich, on scrutera de très près comment l’entraîneur belge gérera l’icône du club. Mardi, les fans ont déjà manifestement pris sa défense.

Le joueur de 35 ans lui-même n’a pas envenimé davantage la situation pour son coach après le match. Mais il explique très clairement qu’il n’était pas en train de faire une tournée d’adieu et qu’il avait en premier lieu le quart de finale retour de la Ligue des champions en tête.

A la question de savoir s’il a été surpris par l’accueil réservé par l’Allianz Arena à son encontre, le Munichois a répondu: «Non, je suis le joueur record du club, donc si je peux me la péter, c’est bien là.» Cette déclaration en a fait sourire plus d’un et montre que le cas Thomas Müller continuer certainement d’occuper les esprits en Bavière ces prochains temps.