Les billets visiteurs seront plafonnés à 60 euros en Ligue des champions

Les supporters d'YB paieront au maximum 60 euros pour suivre leur équipe en C1 à l'extérieur.

ATS Agence télégraphique suisse

«Après une vaste consultation» avec la puissante Association européenne des clubs et l'organisation Football Supporters Europe, l'UEFA a réduit le prix maximum de 70 euros prévu depuis deux saisons pour les visiteurs. Les clubs recevants, auxquels la prestigieuse compétition européenne rapporte de la billetterie en plus des dotations et droits TV, devront encore diminuer ce plafond la saison prochaine à 50 euros, précise l'UEFA dans un communiqué.

La même tendance s'applique aux deux autres compétitions masculines de clubs: en Europa League, les billets pour les supporters visiteurs seront limités à 40 euros cette saison puis 35 en 2025/26, contre 45 lors des deux dernières éditions. En Conference League, le plafond, déjà abaissé à 25 euros la saison dernière, passera à 20 cette saison et la prochaine.

«En introduisant des politiques plus favorables aux supporters, nous poursuivons notre mission, qui est de faire en sorte que le football reste un sport inclusif, dans lequel les supporters qui parcourent l'Europe pour suivre leur équipe sont appréciés et reconnus», s'est félicité Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA.