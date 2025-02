1/8 La Juventus de Turin doit laisser la Ligue des champions derrière elle cette saison. Photo: AFP

Nicolas Horni

Tard mercredi soir, la débâcle s'est confirmée chez nos voisins. Avec la Juventus Turin, le troisième des quatre participants italiens a été éliminé de la Ligue des champions, après Milan et l'Atalanta Bergame. Le PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam et Bruges sont venus à bout des clubs transalpins. Sans rien enlever aux mérites des vainqueurs, ces trois clubs n'avaient rien d'un obstacle insumontable non plus.

Pour la presse italienne, c'est donc une grande déception, même si ce n'est finalement pas une surprise. Les représentants de la Serie A sont sévèrement jugés: «On était tellement déconnecté de la réalité qu'on pensait que la qualification contre les Hollandais et les Belges n'était qu'une formalité», s'emporte par exemple la «Gazzetta dello Sport». «Mais ensuite, on s'est retrouvé face à des adversaires qui courent plus vite, qui jouent mieux et qui utilisent de jeunes joueurs talentueux, largement inconnus chez nous, ou des anciens (comme l'ex-star de l'Inter Ivan Perisic, qui joue désormais au PSV) qui révèlent impitoyablement notre arrogance, nos limites et nos faiblesses.»

Tout récemment, le patron de la Serie A, Luigi De Siervo, avait déclaré qu'il souhaitait voir moins d'équipes italiennes en CL afin de préserver l'attractivité de son championnat. «Depuis ce jour, il semble que nos clubs fassent tout pour lui faire plaisir», s'agace également le «Corriere dello Sport».

Les entraîneurs sous pression

Désormais, seul l'Inter Milan fait flotter le drapeau italien en Ligue des champions. Les quatre participants de Serie A ont investi plus de 495 millions d'euros depuis l'été dernier, et se retrouvent ainsi avec un déficit de transfert de plus de 208 millions d'euros. Un apprentissage coûteux pour les clubs, ce qui met aussi les entraîneurs sous une pression massive. Si l'on en croit la presse italienne, Sérgio Conceição, Thiago Motta et Gian Piero Gasperini ne sont plus certains de garder leur poste d'ici la fin de l'été. «Le verre est maintenant à moitié vide pour ces entraîneurs», estime la «Gazzetta dello Sport».

L'Inter de Yann Sommer doit donc porter la responsabilité de préserver la réputation internationale du football italien. L'adversaire des Nerazzurri ne sera connu que vendredi après-midi, lors du tirage au sort de la suite de la compétition.