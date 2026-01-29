Pep Guardiola va écrire à José Mourinho pour le remercier

À Lisbonne, le match entre Benfica et le Real Madrid a fait trembler toute l’Europe. Un but à la 98e a éliminé l’OM, inquiété Manchester City… et déclenché une sortie savoureuse de Pep Guardiola.

Blick Sport

La soirée de Champions League de mercredi a été folle. Surtout à Lisbonne, où la rencontre entre Benfica et le Real Madrid a cristallisé toute l'attention. Et pour cause: de l'issue du choc entre ces deux clubs dépendaient l'avenir de plusieurs autres équipes.

Dont celui de l'Olympique de Marseille, finalement éliminé à cause du but d'Anatoliï Troubine à la 90e+8. Une scène qui a fait trembler, et donc tomber les Marseillais, mais qui a aussi causé une belle frayeur au nord de l'Europe, du côté de Manchester. «Nous ne savions pas que Benfica avait besoin d’un but pour se qualifier, a expliqué Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, en conférence de presse après le succès de son équipe face à Galatasaray (2-0). C’est la raison pour laquelle, quand Anatoliï Troubine est monté à la dernière seconde, nous nous sommes dit: 'Pourquoi tu y vas? Reste dans ton but'. Le Real Madrid peut égaliser et après ça, on serait sortis du Top 8. C’était finalement une bonne stratégie de la part de José (ndlr: Mourinho, l'entraîneur de Benfica), non?»

Suffisant pour que l'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich écrive un message de remerciement à son ancien rival? «Oui, bien sûr», assure l’Espagnol, qui a fêté ce mercredi sa 400e victoire avec Manchester City en 569 matches officiels.