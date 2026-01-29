DE
«Il a eu une bonne stratégie»
Pep Guardiola va écrire à José Mourinho pour le remercier

À Lisbonne, le match entre Benfica et le Real Madrid a fait trembler toute l’Europe. Un but à la 98e a éliminé l’OM, inquiété Manchester City… et déclenché une sortie savoureuse de Pep Guardiola.
La soirée de Champions League de mercredi a été folle. Surtout à Lisbonne, où la rencontre entre Benfica et le Real Madrid a cristallisé toute l'attention. Et pour cause: de l'issue du choc entre ces deux clubs dépendaient l'avenir de plusieurs autres équipes.

Dont celui de l'Olympique de Marseille, finalement éliminé à cause du but d'Anatoliï Troubine à la 90e+8. Une scène qui a fait trembler, et donc tomber les Marseillais, mais qui a aussi causé une belle frayeur au nord de l'Europe, du côté de Manchester. «Nous ne savions pas que Benfica avait besoin d’un but pour se qualifier, a expliqué Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, en conférence de presse après le succès de son équipe face à Galatasaray (2-0). C’est la raison pour laquelle, quand Anatoliï Troubine est monté à la dernière seconde, nous nous sommes dit: 'Pourquoi tu y vas? Reste dans ton but'. Le Real Madrid peut égaliser et après ça, on serait sortis du Top 8. C’était finalement une bonne stratégie de la part de José (ndlr: Mourinho, l'entraîneur de Benfica), non?»

Suffisant pour que l'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich écrive un message de remerciement à son ancien rival? «Oui, bien sûr», assure l’Espagnol, qui a fêté ce mercredi sa 400e victoire avec Manchester City en 569 matches officiels.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
