Mercredi soir, blue Sport promet une soirée folle avec 18 matchs de Champions League diffusés en même temps. Alex Burkhalter, chet de l'antenne romande, garantit une couverture totale pour ne rien manquer des enjeux et des surprises.

Diego Buccino

La dernière journée de la phase de ligue s’annonce exceptionnelle mercredi soir: 18 matchs à suivre en simultané. Pour l’occasion, le média suisse blue Sport déploie un dispositif hors norme, avec un multiplex permettant de suivre tous les buts et les actions chaudes de chaque rencontre en direct. «C’est vraiment la volonté: que nos abonnés ne manquent rien», explique Alex Burkhalter, rédacteur en chef de blue Sport en Suisse romande.

Avec autant de rencontres, les enjeux sont multiples: qualification pour les huit premières places, lutte pour rester dans les 24 premiers, avec des surprises et des désillusions possibles à chaque instant. «Beaucoup d’équipes jouent leur destin en Champions League en l’espace de deux heures. C'est ça qui rend cette soirée encore plus folle», explique Alex Burkhalter.

Un dispositif renforcé pour ne rien manquer

Pour gérer cette soirée unique, blue Sport a renforcé son dispositif technique et humain. De nombreux journalistes sont mobilisés et un dispositif technique spécial retransmet tous les buts, afin que, même une ou deux minutes plus tard, ils puissent être montrés à la télévision.

«Le vrai challenge journalistique, c’est de ne rien manquer et de tout montrer aux téléspectateurs», précise Alex Burkhalter. Grâce au multiplex, les abonnés peuvent suivre chaque moment clé, même si plusieurs buts tombent en même temps.

Flexibilité et réactivité, les maîtres mots

Pour Alex Burkhalter et l’équipe de blue Sport, la grande difficulté de cette soirée réside dans la flexibilité. Certains matches peuvent perdre de leur enjeu au fil des minutes, tandis que d’autres deviennent cruciaux ou prennent rapidement des tournures inattendues. Il faut donc savoir quoi montrer et à quel moment. Des coordinateurs décident en temps réel quel match mettre en avant et doivent s’adapter constamment aux enjeux, notamment au classement, qui ne fera certainement que bouger durant la soirée!

«Une soirée peut basculer en quelques minutes selon les résultats», souligne Alex Burkhalter. L’équipe doit être prête à changer de focus instantanément, pour rester pertinente et offrir la meilleure expérience possible aux téléspectateurs.

Une expérience unique

Ce n’est pas une première pour blue Sport. L’an dernier déjà le dispositif avait déjà été testé avec succès. Cette année, l’objectif reste le même: que les abonnés puissent vivre chaque retournement de situation, chaque but, chaque émotion de cette journée exceptionnelle. «Le multiplex prend tout son sens lors de soirées exceptionnelles comme celle-ci», conclut Alex Burkhalter, qui se dit bien plus euphorique qu’angoissé à l'approche de cette soirée.