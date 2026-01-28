DE
Les 18 matches en direct sur blue Sport
«Grâce au multiplex, les gens ne vont rater aucun but»

Mercredi soir, blue Sport promet une soirée folle avec 18 matchs de Champions League diffusés en même temps. Alex Burkhalter, chet de l'antenne romande, garantit une couverture totale pour ne rien manquer des enjeux et des surprises.
Publié: il y a 14 minutes
1/4
La dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions s'annonce exceptionnelle, avec notamment 18 matchs en direct sur Blue Sport.
Diego Buccino

La dernière journée de la phase de ligue s’annonce exceptionnelle mercredi soir: 18 matchs à suivre en simultané. Pour l’occasion, le média suisse blue Sport déploie un dispositif hors norme, avec un multiplex permettant de suivre tous les buts et les actions chaudes de chaque rencontre en direct. «C’est vraiment la volonté: que nos abonnés ne manquent rien», explique Alex Burkhalter, rédacteur en chef de blue Sport en Suisse romande.

Avec autant de rencontres, les enjeux sont multiples: qualification pour les huit premières places, lutte pour rester dans les 24 premiers, avec des surprises et des désillusions possibles à chaque instant. «Beaucoup d’équipes jouent leur destin en Champions League en l’espace de deux heures. C'est ça qui rend cette soirée encore plus folle», explique Alex Burkhalter.

Un dispositif renforcé pour ne rien manquer

Pour gérer cette soirée unique, blue Sport a renforcé son dispositif technique et humain. De nombreux journalistes sont mobilisés et un dispositif technique spécial retransmet tous les buts, afin que, même une ou deux minutes plus tard, ils puissent être montrés à la télévision.

«Le vrai challenge journalistique, c’est de ne rien manquer et de tout montrer aux téléspectateurs», précise Alex Burkhalter. Grâce au multiplex, les abonnés peuvent suivre chaque moment clé, même si plusieurs buts tombent en même temps.

Flexibilité et réactivité, les maîtres mots

Pour Alex Burkhalter et l’équipe de blue Sport, la grande difficulté de cette soirée réside dans la flexibilité. Certains matches peuvent perdre de leur enjeu au fil des minutes, tandis que d’autres deviennent cruciaux ou prennent rapidement des tournures inattendues. Il faut donc savoir quoi montrer et à quel moment. Des coordinateurs décident en temps réel quel match mettre en avant et doivent s’adapter constamment aux enjeux, notamment au classement, qui ne fera certainement que bouger durant la soirée!

«Une soirée peut basculer en quelques minutes selon les résultats», souligne Alex Burkhalter. L’équipe doit être prête à changer de focus instantanément, pour rester pertinente et offrir la meilleure expérience possible aux téléspectateurs.

Une expérience unique

Ce n’est pas une première pour blue Sport. L’an dernier déjà le dispositif avait déjà été testé avec succès. Cette année, l’objectif reste le même: que les abonnés puissent vivre chaque retournement de situation, chaque but, chaque émotion de cette journée exceptionnelle. «Le multiplex prend tout son sens lors de soirées exceptionnelles comme celle-ci», conclut Alex Burkhalter, qui se dit bien plus euphorique qu’angoissé à l'approche de cette soirée. 

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern Munich
Bayern Munich
7
13
18
3
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United FC
Newcastle United FC
7
10
13
8
Chelsea FC
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelone
FC Barcelone
7
5
13
10
Sporting CP
Sporting CP
7
5
13
11
Manchester City FC
Manchester City FC
7
4
13
12
Atlético Madrid
Atlético Madrid
7
3
13
13
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
7
1
13
14
Inter Milan
Inter Milan
7
6
12
15
Juventus Turin
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos
Olympiakos
7
-5
8
25
SSC Naples
SSC Naples
7
-5
8
26
FC Copenhague
FC Copenhague
7
-6
8
27
FC Bruges
FC Bruges
7
-5
7
28
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
7
-2
6
29
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
7
-4
6
30
Paphos FC
Paphos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
7
-9
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
7
-11
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
