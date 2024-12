Malgré le large revers, YB se sent floué par l'arbitrage

Les réclamations des Bernois n'auront rien apporté. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que Young Boys se trouvait plutôt bien sa partie face à Stuttgart, à un partout, un coup du sort est venu mettre à mal ses espoirs de rentrer à Berne avec au moins un point. A la 53e minute de jeu, Fabian Rieder se trouve au duel avec Joël Monteiro le long de la ligne de but lorsque l'arbitre assistant signale, en levant son drapeau à deux reprises, que le ballon avait franchi la ligne. «Cela nous a perturbé, peste Loris Benito. Pour moi, il l’a clairement levé et c’est pour ça que plusieurs joueurs s’arrêtent de jouer.»

Mais pas l'ex-joueur du club de la capitale, prêté à Stuttgart cette saison par Rennes, qui pousse ensuite le ballon à son coéquipier Enzo Millot qui peut donner l'avantage à son équipe en trompant David von Ballmoos. L'on voit ensuite le capitaine bernois courir vers l'assistant, d'autres joueurs s'en aller demander des explications à l'arbitre principal, le Géorgien Giorgi Kruashvili, lequel sifflait la deuxième rencontre de Ligue des champions de sa carrière. «Il nous a dit qu'il allait checker avec la VAR», explique simplement Zachary Athekame, l'un des Bernois qui s'est justement arrêté au moment du lever de drapeau et qui ne comprend toujours pas ce qui est arrivé. «J'ai cru qu'il y avait hors-jeu, je me suis tourné pour me replacer, comme la moitié de l'équipe. C'est très étrange ce qui s'est passé.»

Performance historique pour Fabian Rieder

Malgré cet épisode controversé, il serait simpliste de résumer la défaite bernoise à cet incident. «Nous lui en voulons, même si nous nous en voulons aussi à nous-mêmes, car il y a eu 5-1 à la fin», poursuit le jeune latéral droit, bien conscient qu'un écart de niveau séparait les deux formations à l'Arena de Stuttgart. Reste que cet épisode semble avoir coupé les jambes des joueurs de Joël Magnin. «Après, nous encaissons encore deux buts très rapidement», regrette l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax. Puis même un cinquième à un quart d'heure de la fin sur une frappe de loin signée Yannik Keitel alors que les Bernois avaient définitivement baissé les bras.

«Nous avons tout donné, mais nous n'avons pas été assez bons sur les contre-attaques. Mais aussi lorsque nous avions le ballon», analyse Loris Benito, qui ne comprend pas non plus l'attitude des arbitres. De son côté, Joël Magnin, qui dirigeait vraisemblablement son dernier match de Ligue des champions sur le banc d'YB, s'est lui montré satisfait de la première mi-temps. «Nous avons bien joué malgré les circonstances (ndlr: le décès du fils de l'attaquant d'YB Meschack Elia), réagit-il avant de confirmer que le second but stuttgartois a fait mal à son équipe. Il nous a sorti du rythme. Mais finalement, la victoire de Stuttgart est logique. Leur intensité et leurs qualités ont fait la différence.» Ce d'autant plus que le champion de Suisse en titre a une nouvelle fois montré ses carences, notamment sur le plan défensif.

A noter que Fabian Rieder a fait très mal à son club formateur, lequel est désormais officiellement éliminé après un sixième revers en autant de rencontres disputées (tout comme le RB Leipzig et le Slovan Bratislava). L'international suisse s'est en effet fait l'auteur de trois passes décisives lors d'un même match, une première pour un joueur helvétique en Ligue des champions. De quoi rendre heureux ses nouveaux supporters, et probablement tout de même fier ses anciens formateurs à Berne.