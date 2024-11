La 4e journée de la Ligue des champions débute mardi soir. Les regards suisses seront notamment portés le duel «fratricide» qui opposera le Bologne FC du Vaudois Dan Ndoye au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka.

Dan Ndoye et Granit Xhaka s'apprêtent à croiser le fer sur la scène européenne

Dan Ndoye et Bologne visent un 1er succès en Ligue des champions Photo: CameraSport via Getty Images

La 4e journée de la Ligue des champions débute mardi soir. Côté suisse, les regards seront tournés vers Bologne et ses internationaux Remo Freuler et Dan Ndoye.

Neuvième de Serie A avec trois victoires en dix matches, Bologne vise un premier succès en Ligue des champions à l'occasion de la réception de Monaco. L'ASM de Breel Embolo - dont le capitaine Denis Zakaria est plus qu'incertain - est pour sa part toujours invaincu en C1 avec deux victoires et 1 nul.

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka et le Manchester City de Manuel Akanji, tous deux en déplacement, chercheront également à obtenir un troisième succès en quatre sorties. Mais le champion d'Allemagne se rend à Liverpool, l'une des deux seules équipes (avec Aston Villa) affichant 9 points à son compteur en 3 matches disputés.

Le Real face au Milan AC de Noah Okafor

Les Cityzens ont quant à eux à coeur d'effacer la défaite subie samedi à Bournemouth, leur première en championnat cette saison, qui leur a coûté la 1re place de la Premier League. Le quadruple champion d'Angleterre en titre peut toutefois s'attendre à souffrir sur la pelouse du Sporting, qui compte également 7 points.

Au repos ce week-end en raison des inondations qui ont endeuillé la région de Valence, le Real Madrid disputera pour sa part son premier match depuis l'humiliante défaite (4-0) subie à Bernabeu face au Barça. Le tenant du trophée, qui reste sur une belle remontada en C1 face à Dortmund, accueille l'AC Milan de Noah Okafor.