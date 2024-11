1/7 Thomas Tuchel, nouveau sélectionneur de l'Angleterre, pourra travailler depuis Munich. Photo: IMAGO/News Licensing

Lorsque Thomas Tuchel a été présenté en octobre comme nouveau sélectionneur de l'Angleterre, l'excitation était à son comble dans la mère patrie du football. Il y a eu quelques critiques, tout de même, liées à son passeport. Un Allemand pour entraîner l'Angleterre, voilà qui a froissé quelques nationalistes un peu trop rigides.

Mais voilà qu'une dérogation spéciale risque de faire parler d'elle. Thomas Tuchel a en effet été autorisé à travailler à domicile, ce qui risque de surprendre et de chagriner certains supporters. Comme le rapporte le journal anglais «The Sun», la Fédération anglaise l'a autorisé à effectuer une grande partie de son travail depuis Munich et ne l'oblige pas à se rendre quotidiennement au centre d'entraînement de Saint George's Park, à Burton.

Gareth Southgate n'a pas eu cette chance

Selon ces informations, Thomas Tuchel prévoirait de partager son temps entre l'Angleterre et Munich. Ainsi, malgré son travail avec les «Three Lions», il peut encore être proche de ses deux filles, qui vivent toutes deux près de Munich.

Pour la fédération anglaise, cela représente un énorme changement. En effet, le prédécesseur de Thomas Tuchel, Gareth Southgate, était sur place au moins trois jours par semaine et tenait des réunions avec les membres du staff, les entraîneurs des jeunes et les membres de la cellule médicale. En outre, il assistait en personne à cinq matches de Premier League par semaine, au maximum.

Sarina Wiegman comme modèle

Mais la fédération anglaise a déjà prouvé que le modèle du home office peut aussi mener au succès. En effet, Sarina Wiegman, entraîneur de l'équipe nationale féminine d'Angleterre, partage également son temps de travail entre l'Angleterre et son pays natal, les Pays-Bas. Et la technicienne a mené les «Trois Lionnes» au titre européen en 2022 et à la finale de la Coupe du monde l'année dernière. En home office, donc.

Malgré cette dérogation spéciale, Thomas Tuchel souhaite assister à de nombreux matches en Angleterre. «Je veux être proche de la Premier League, je veux être proche de la majorité des matches», a-t-il déclaré lors de sa présentation le mois dernier.

Lorsque l'Allemand entraînait Chelsea de 2021 à 2022, il vivait à Londres. La capitale anglaise ne va pas donc redevenir sa deuxième patrie, du moins la plupart du temps.