Les remontadas les plus folles du Real Madrid en Ligue des champions

Le challenge que le Real Madrid doit relever lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions est immense. Les Madrilènes ont perdu 3-0 le match aller à Londres contre Arsenal il y a une semaine. Revenir au score mercredi semble irréaliste, notamment parce qu’ils ne se sont pas montrés au meilleur de leur forme récemment. Mais un coup d’œil sur le passé démontre qu’il ne faut pas enterrer le Real trop vite. Blick revient sur les plus grands comebacks du Real dans l’histoire récente de la Ligue des champions.

Demi-finale 2024 contre le Bayern

Après le match aller à Munich (2-2), le Real avait dominé le match retour. Davantage de possession de balle, de tirs, tout semblait plus fluide. Mais un but d’Alphonso Davies permettait au Bayern d’y croire encore. En l’espace de trois minutes, Joselu offrait la victoire aux Madrilènes à la 88e et à la 91e minute, les propulsant ainsi en finale.

Quart de finale en 2022 contre le PSG

Après une victoire 1-0 au match aller, le PSG prenait également l’avantage au Bernabéu grâce à un but de Kylian Mbappé. S’ensuivait alors le grand show de Karim Benzema. Le Français égalisait à l’heure de jeu, puis prenait l’avantage 15 minutes plus tard, avant de marquer son troisième but quelques secondes seulement après la reprise. Le Real s’imposait sur un score total de 3 à 2.

Demi-finale en 2022 contre Manchester City

Une demi-finale complètement folle. Jusqu’à la 90e minute du match retour, le Real était mené au score par un score total de 3 à 5. En deux minutes, Rodrygo signait un doublé et poussait le match jusqu’aux prolongations. Karim Benzema envoyait les Madrilènes en finale sur penalty.

Quart de finale 2016 contre Wolfsburg

En remportant le match aller 2-0, Wolfsburg avait réalisé une très grosse surprise. Mais le match retour était marqué par l’entrée en scène de Cristiano Ronaldo. Après seulement 20 minutes, le Portugais égalisait au score total, avant de parachever son retour à un quart d’heure de la fin sur coup franc direct.

Finale 2014 contre l’Atlético Madrid

C’est la plus célèbre remontada du Real. L’Atlético était pourtant bien parti pour remporter pour la première Ligue des champions de son histoire. Mais Sergio Ramos a frappé. À la troisième minute du temps additionnel, il envoyait le Real en prolongation de la tête. Gareth Bale, Marcelo et Ronaldo faisaient ensuite évoluer le score jusqu’à 4 à 1.

Cela faisait longtemps que le Real n’avait pas remonté un retard de trois buts. Les Madrilènes n’y étaient parvenus qu’une seule fois en C1. C’était en 1976, après une défaite 4-1 à l’aller, ils avaient gagné 5-1 au retour contre Derby County.