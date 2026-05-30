Arsenal a-t-il été lesé par l'arbitrage face au PSG?

Mikel Arteta estimait qu'Arsenal aurait dû obtenir un penalty face au PSG en finale de Champions League. Mais l'entraîneur des Gunners a surtout insisté sur la nécessité de rebondir.

Bastien Feller Journaliste Blick

La finale de Champions League a duré plus de 130 minutes en comptant les prolongations et les différents temps additionnels accordés. Mais lors de la conférence de presse d'après-match d'Arsenal, il n'y en avait presque que pour quelques secondes de jeu. Pour une action lors de laquelle Noni Madueke et Nuno Mendes se sont accrochés aux abords, puis dans la surface de réparation du PSG (102e).

«Pas de penalty», indiquait tout de suite Daniel Siebert, bien placé. Une décision qui semble correct. Mais qui a tout de suite provoqué la colère de Declan Rice et de Mikel Arteta, tous deux avertis d'un carton jaune pour contestation trop véhémente. Après la rencontre, l'avis du coach espagnol d'Arsenal ne changeait pas. «C'est une question de comparaison. J'ai regardé tous les penalties accordés dans cette compétition au cours des 72 dernières heures pour comprendre ce qui est considéré comme un penalty et ce qui ne l'est pas. Et cette action peut tout à fait être considérée comme un penalty», commente-t-il sans lever la voix, fidèle à sa personnalité posée.

Tourner la page, vite

Relancé sur le sujet, l'ancien milieu de terrain a cette fois-ci préféré botter en touche. «Si, si, si... mais ce n'est pas ce qui s'est passé, et c'est tout. Nous devons faire mieux. Nous allons devoir progresser et trouver d'autres marges pour obtenir le résultat que nous voulons», coupe-t-il. Calme, il n'en demeure pas moins affecté. Même s'il porte tout de suite son regard vers la suite.

«Il faut traverser cette douleur, l'accepter et la transformer en carburant. Ensuite, il faut progresser et atteindre un autre niveau, parce que c'est ce qu'exige la qualité des autres équipes en Europe», estime Mikel Arteta, qui ne manque pas de qualifier le PSG de «meilleure équipe du monde».

«Même si je leur disais merci un million de fois...»

Une formation qui a empêché Arsenal de jouer comme il l'entendait. «Ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon, grâce à leurs actions individuelles… Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas une stratégie de se replier dans certaines zones quand on n'a pas le ballon, mais ils vous y obligent.»

Malgré la déception et la douleur, Mikel Arteta n'a pas manqué de se montrer fier de cet exercice 2025-2026 qui a vu Arsenal remporter la Premier League pour la première fois depuis 2004. «Ce que j'ai dit aux joueurs et au staff, c'est que même si je leur disais merci un million de fois, ce ne serait pas suffisant. Et ce n'est pas parce que nous avons gagné la Premier League, ni parce que nous avons joué la finale de la Coupe, ni parce que nous avons disputé la finale de la Ligue des champions de cette manière. C'est pour la joie et les moments que nous avons vécus ensemble chaque jour. Et cela est au-dessus de tout le reste.»