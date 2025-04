1/5 Vinicius Jr. (à droite) et Kylian Mbappé (à gauche) ne s'en sortent pas comme prévu avec le Real Madrid. Photo: Defodi Images via Getty Images

Joël Hahn

Les matches aller des quarts de finale de la Ligue des champions étant terminés, Blick fait le point sur les clubs et sur leur forme actuelle. À noter que les prétendus favoris pour le titre ne font pas seulement la Une des journaux sur le terrain, mais aussi en dehors.

Alerte diva à Madrid

Pour les critiques, les coupables sont vite trouvés: Vinicius Jr. et Kylian Mbappé sont emblématiques de la baisse de forme actuelle du club. Dans un article de «Bild», l’ex-star du Real Predrag Mijatovic voit des signes clairs de tensions internes: «Depuis l’arrivée de Mbappé, Vinicius a un peu peur de montrer qui est le meilleur», assure-t-il.

Contre Arsenal, le duo de stars est resté bien pâle et n’a pas pu imprimer sa marque sur le match. La question est de savoir si l’ego des deux joueurs est la pierre d’achoppement ou si la concurrence entre le Brésilien et le Français est tout simplement trop forte.

L’entraîneur vedette Carlo Ancelotti est, lui aussi, de plus en plus critiqué. On sait depuis longtemps qu’il s’agit de sa dernière saison au Real. À partir de l’été, l’entraîneur de Leverkusen Xabi Alonso devrait prendre le relais.

Predrag Mijatovic analyse durement la situation: «Il ne maîtrise pas bien l’équipe. Il veut plaire à tout le monde, mais à Madrid, il y a toujours eu des titulaires et des remplaçants bien déterminés. Carlo mise trop souvent sur des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement ou mentalement. Cela crée de la confusion ainsi qu’un manque de confiance.»

Le cas Thomas Müller au Bayern

Le 5 avril dernier, Thomas Müller a annoncé qu’il allait quitter le Bayern Munich – contre son gré. Après 710 matches, le chouchou du public doit quitter son poste.

Avant le match face à l’Inter Milan mardi soir, l’entraîneur Vincent Kompany n’a pas voulu miser sur Thomas Müller. Est-ce la direction du club qui le lui a demandé? A la place de Jamal Musiala, blessé, c’est Raphaël Guerreiro, en principe arrière gauche, qui a pris place au poste de dix. Pendant 90 minutes, le Bayern s’est cassé les dents sur la défense de l’Inter de Yann Sommer.

Puis, ce qui devait arriver arriva: à la 74e minute, Müller fait son entrée sous un tonnerre d’applaudissements. À la 85e minute, ce dernier a égalisé pour son équipe et devant ses dirigeants. Reste à savoir dans quel club le joueur ira faire parler sa magie par la suite.

Le PSG fort, même sans superstars

Là où Neymar tourbillonnait autrefois sur l’aile, c’est aujourd’hui Désiré Doué, 19 ans, qui joue au ballon. Lionel Messi a été remplacé par le héros de Naples Khvicha Kvaratskhelia. Pour remplacer Mbappé, parti au Real, c’est Ousmane Dembélé qui a été choisi pour marquer à tour de bras.

Derrière la ligne offensive, Vitinha (25 ans), João Neves (20 ans) et le super talent Warren Zaïre-Emery (19 ans) tirent les ficelles. En défense, le vétéran Marquinhos (30 ans) tient la baraque avec Hakimi (26 ans), le prometteur Pacho (23 ans) et Nuno Mendes (22 ans). Et si, malgré tout, tout venait à vaciller, les jeunes peuvent compter sur Gianluigi Donnarumma dans les buts (26 ans), du haut de son mètre 96. Conclusion: cette équipe semble consolidée, bien rodée et prête à franchir un cap.

Fini le cirque des superstars au PSG, l’accent est mis sur l’équipe. Un revirement bienvenu tant la nouvelle philosophie porte ses fruits: sous la direction de l’entraîneur Luis Enrique, le PSG reste la référence en France. Après 28 journées, il est déjà champion. Et l’équipe convainc également au niveau international avec des performances solides contre Aston Villa et Liverpool. Le PSG est mûr pour le premier titre en Ligue des champions de son histoir et ce sans grands noms au premier plan.

Le nouveau super-trio du Barça

Problèmes financiers, scandales d’enregistrement, départ de Messi, changements constants d’entraîneurs… pour le FC Barcelone, les dernières années ont été turbulentes, hormis le titre de champion en 2022/23, et il y avait peu à célébrer.

Mais avec l’entraîneur Hansi Flick, le calme est revenu. La recette de son succès? Le trio composé de Lamine Yamal (17 ans), Raphinha (28 ans) et Lewandowski (36 ans). Ensemble, ils ont marqué 82 buts et délivré 46 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres hallucinants.

Barcelone réalise une saison exceptionnelle, est le grand favori pour le titre de la Liga, est en finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid et a toutes les chances de remporter la C1. Si le titre devait être remporté, ce serait la fin d’une période de disette de dix ans. Avec une telle forme, la question n’est pas tant de savoir si les titres arriveront, mais plutôt quand.