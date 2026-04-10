Yverdon fait trébucher Vaduz dans la course à la montée

Vaduz a perdu du terrain dans la course à la promotion lors de la 30e journée de Challenge League. Malgré une ouverture du score rapide, le leader s'est incliné 2-1 à Yverdon.

ATS Agence télégraphique suisse

Le capitaine Nicolas Hasler fut le héros malheureux côté liechtensteinois alors que Vaduz semblait en contrôle après le but précoce de l'Autrichien Marcel Monsberger à la 5e. Mais Hasler s’est retrouvé une première fois sous les projecteurs. A la suite de son intervention dans la surface, l’arbitre a sifflé un penalty, transformé sans trembler par Antonio Marchesano avant la demi-heure. A la 79e, Hasler a coupé de la tête un centre du capitaine vaudois Anthony Sauthier dans son propre but.

La défaite de Vaduz relance la lutte pour la montée à six journées de la fin. Le premier poursuivant, Aarau, peut revenir à hauteur samedi en cas de victoire à Bellinzone. Pour Yverdon, ce succès tombe à point avant la demi-finale de Coupe contre Saint-Gall dimanche prochain.

Dans les deux autres matches, Neuchâtel Xamax a battu le Stade Nyonnais 4-1 à domicile tandis qu’Etoile-Carouge et le SLO se sont quittés sur un nul 1-1.