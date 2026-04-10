Yverdon fait trébucher Vaduz dans la course à la montée

Le capitaine Nicolas Hasler fut le héros malheureux côté liechtensteinois alors que Vaduz semblait en contrôle après le but précoce de l'Autrichien Marcel Monsberger à la 5e. Mais Hasler s’est retrouvé une première fois sous les projecteurs. A la suite de son intervention dans la surface, l’arbitre a sifflé un penalty, transformé sans trembler par Antonio Marchesano avant la demi-heure. A la 79e, Hasler a coupé de la tête un centre du capitaine vaudois Anthony Sauthier dans son propre but.
La défaite de Vaduz relance la lutte pour la montée à six journées de la fin. Le premier poursuivant, Aarau, peut revenir à hauteur samedi en cas de victoire à Bellinzone. Pour Yverdon, ce succès tombe à point avant la demi-finale de Coupe contre Saint-Gall dimanche prochain.
Dans les deux autres matches, Neuchâtel Xamax a battu le Stade Nyonnais 4-1 à domicile tandis qu’Etoile-Carouge et le SLO se sont quittés sur un nul 1-1.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
30
29
68
2
FC Aarau
29
20
65
3
Yverdon Sport FC
30
23
56
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
30
6
40
5
Neuchatel Xamax FCS
30
-3
39
6
Etoile Carouge FC
30
-7
33
7
FC Wil
29
-12
33
8
FC Rapperswil-Jona
29
-12
32
9
FC Stade Nyonnais
30
-13
28
10
AC Bellinzone
29
-31
18