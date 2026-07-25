Porté par ses deux joueurs de couloir Théo Bouchlarhem et Keasse Bah, le FC Stade-Lausanne-Ouchy a débuté la nouvelle saison par un succès tranquille (2-0) face au Stade Nyonnais ce vendredi. Le SLO est-il un favori caché de cette Challenge League?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En fin de saison dernière, lorsqu'il est passé à un système avec trois défenseurs centraux, Dalibor Stevanovic avait titularisé Issa Kaloga au poste de piston droit, notamment pour la finale de la Coupe de Suisse. Une belle trouvaille, tant ce poste est taillé pour les qualités de l'ancien Servettien, mais celui-ci étant blessé en ce début de saison, le Slovène a dû trouver d'autres solutions pour affronter Nyon ce vendredi en ouverture du championnat de Challenge League.

L'option choisie par le coach du SLO: conserver son système à trois centraux et placer son nouveau renfort Théo Bouchlarhem à gauche et le dragster ivoirien Keasse Bah à droite. Un choix tourné vers l'attaque, ces deux joueurs étant des ailiers à la base, d'autant qu'ils accompagnaient trois autres joueurs au tempérament offensifs (les deux nouveaux venus Cobel Sow et Ronaldo Freitas, ainsi que l'avant-centre Malko Sartoretti). Le message était clair: le SLO n'avait pas envie de subir le jeu face à Nyon.

Le SLO va-t-il régler son problème contre les blocs bas?

Dalibor Stevanovic a été récompensé de son panache avec une victoire tranquille (2-0) obtenue grâce à ses deux pistons, justement. Le débordement furieux de Keasse Bah a permis à Théo Bouchlarhem d'ouvrir la marque (24e, 1-0), tandis que l'ancien joueur du FC Sion a obtenu un penalty transformé par l'Ivoirien (77e, 2-0). Trois points au chaud d'entrée, voilà qui fait du bien, surtout qu'ils ont été obtenus face à une équipe qui ne fait pas partie des favoris. Soit typiquement le genre de matches sur lesquels butait le SLO la saison dernière. Fort contre les forts, faible contre les faibles, telle était la devise du club lausannois.

«Et on ne veut plus en entendre parler», sourit Keasse Bah, l'un des deux joueurs décisifs du SLO ce vendredi. «On a évoqué le sujet entre nous, on veut trouver des solutions contre ces blocs bas et ne plus perdre des points bêtement», assure le piston, qui aime bien ce rôle où il doit courir beaucoup, dans les deux sens du terrain. «Ça fait bosser le cardio», rigole-t-il, lui qui fait les efforts défensifs quand il le faut, mais est naturellement plus porté vers l'attaque. Ses feintes de corps et ses dribbles ont énormément fait souffrir les Nyonnais, qui n'ont jamais trouvé la solution face à lui ce vendredi.

La Super League attendra encore un peu

«Un but et une passe décisive, c'est bien. Je me sens en forme, prêt à aider l'équipe», glisse-t-il avec humilité, lui qui ne se prend pas la tête avec un éventuel transfert. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le SLO, l'Ivoirien a suscité un intérêt du FC Saint-Gall en fin de saison dernière, mais celui-ci n'a débouché sur rien de concret pour l'instant. «Je suis au SLO et très bien ici. Le reste ne me concerne pas», a évacué l'Eléphant après la victoire face à Nyon.

Son avenir semble cependant assuré et, à 21 ans, il a encore le temps de faire le grand saut. «Je veux faire la meilleure carrière possible, bien sûr», glisse-t-il, lui qui a quitté son pays natal pour l'Arménie et l'Ararat Erevan, où les connexions avec le SLO sont évidentes. Il y a signé en juillet 2025 et y a réussi une première saison intéressante avec 9 buts et 5 assists. Il semble parti sur d'encore meilleures bases cette année. Et avec Théo Bouchlarhem de l'autre côté, le SLO semble bien pourvu sur ses ailes.

De quoi faire du club lausannois un favori caché derrière les deux principaux prétendants à la montée que sont Winterthour et Yverdon? Comme toujours, le SLO ne formulera jamais un objectif aussi ambitieux. Mais il est sûr et certain que beaucoup de monde y pense du côté de la Pontaise.