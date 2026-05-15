Le FC Aarau est décidément maudit! Les Argoviens abordaient cette dernière journée de Challenge League en position de force, mais ils ont encore une fois craqué. Vaduz est directement promu en Super League, Aarau disputera un barrage brûlant face à Grasshopper.

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après l'avoir quittée. La formation liechtensteinoise a battu Wil 3-1 vendredi en terre saint-galloise, profitant du faux pas d'Aarau face à Yverdon (2-2) pour coiffer les Argoviens sur le fil avec un point d'avance.

Le FC Aarau pensait peut-être avoir fait le plus dur en allant s'imposer 2-1 lundi dernier à Vaduz grâce à un but marqué à la 94e minute. Les hommes du coach Brunello Iacopetta ont même conforté leur 1re place virtuelle vendredi en menant 2-0 après 42 minutes de jeu face à YS.

Mais Yverdon, 3e du classement, n'a rien lâché vendredi au Brügglifeld. La troupe entraînée par Martin Andermatt est revenue à 2-2 grâce à des réussites d'Helios Sessolo (45e+1) et d'Antonio Marchesano (63e). Et YS a tenu le nul jusqu'au bout, au grand dam des plus de 8000 supporters argoviens présents.

Et Vaduz a livré la marchandise dans le même temps à Wil: le club de la Principauté, entraîné par Marc Schneider, menait 3-0 à la 48e minute. Les Liechtensteinois pourront donc disputer dès cet été la sixième saison de Super League de leur histoire, cinq ans après leur dernière relégation directe.

Aarau retrouvera GC en barrages

Le FC Aarau, qui avait quitté l'élite au terme d'un championnat 2014/15 conclu avec un point de retard sur... Vaduz, doit lui se contenter du barrage. Les Argoviens restent sur deux échecs dans cet exercice, en 2019 face à Xamax et l'an dernier face à GC. Ils retrouveront d'ailleurs Grasshopper, le match aller étant prévu lundi au Brügglifeld et le retour jeudi au Letzigrund.

Le derby romand au programme de la soirée a vu Stade Lausanne-Ouchy s'imposer 2-1 devant Xamax. Le SLO, qui dépasse ainsi Neuchâtel pour terminer au 4e rang, a préparé de manière idéale sa finale de Coupe face à St-Gall. Etoile Carouge a pour sa part fait match nul 2-2 avec Bellinzone, alors que le Stade Nyonnais s'est incliné 2-1 à Rapperswil-Jona.