Aarau passe devant Vaduz dans les arrêts de jeu!

Scénario fou au Liechtenstein! Aarau s'est imposé à Vaduz dans les arrêts de jeu grâce un but de David Acquah au bout du temps additionnel devant près de 6000 spectateurs. Les Argoviens prennent la tête de la Challenge League avant la dernière journée.

ATS Agence télégraphique suisse

Aarau aura une occasion en or de monter en Super League vendredi. Si les Argoviens battent Yverdon au Brügglifeld, ils monteront directement en Super League. Dans le cas contraire, ils devront compter sur un faux-pas de Vaduz à Wil.

Les Argoviens se sont mis dans cette position ultra-favorable grâce à leur succès spectaculaire acquis à Vaduz ce lundi. Dans le choc au sommet de Challenge League (Vaduz aurait été promu en cas de victoire), Shkelqim Vladi et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 grâce à un but de David Acquah au bout des arrêts de jeu. Ce succès a été acquis devant près de 6000 spectateurs au Rheinpark, soit quatre fois plus que l'affluence habituelle du FC Vaduz à domicile.

Les deux candidats à la promotion se sont neutralisés en première période, Milos Cocic étant parvenu à égaliser pour les Liechtensteinois huit minutes après l'ouverture du score de Shqelkim Vladi à la 37e. Désormais en position défavorable, Vaduz doit espérer un faux-pas des hommes de Brunello Iacopetta face à Yverdon au Brügglifeld, et est de son côté condamné au succès face à Wil vendredi.

Bellinzone officiellement relégué

La lanterne rouge Bellinzone (22 points), battu 4-2 par Wil, sera reléguée au terme de la saison. Les Tessinois, déjà condamnés à l'exploit au vu de leur mauvaise différence de but, ne peuvent plus revenir la neuvième place occupée par le Stade nyonnais et ses 28 unités.

Vainqueur d'Etoile Carouge 3-0 grâce aux réussites de Salim Ben Seghit (10e), de Lavdrim Hajrulahu (38e) et du meilleur buteur du championnat Shkelqim Demhasaj (70e), Neuchâtel Xamax est en bonne posture dans la lutte pour la 4e place. Les protégés d'Anthony Braizat devancent le Stade Lausanne Ouchy, vainqueur de Nyon 3-1, de deux longueurs, avant leur déplacement dans le chef-lieu vaudois vendredi.

Enfin, Yverdon s'est imposé 3-1 à domicile face à Rapperswil-Jona au terme d'un match sans enjeu. Le club nord-vaudois, déjà certain de terminer à la troisième place, a fait la différence en deuxième période.