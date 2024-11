Neuchâtel Xamax a contacté la SFL et officiellement confirmé son protêt. Les Rouge et Noir veulent rejouer contre Thoune, s'estimant victimes d'une décision arbitrale erronée.

Uli Forte et Xamax demandent que la rencontre face à Thoune soit rejouée. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La fin de match a été très animée dans le choc au sommet de Challenge League entre Xamax et Thoune vendredi soir, le club de l'Oberland s'imposant au final 3-2, égalisant puis prenant l'avantage dans les tout derniers instants. Ce succès a provoqué la colère des dirigeants neuchâtelois pour plusieurs raisons, dont le but du 2-2. «On s'est fait voler!», ont crié les Xamaxiens, évoquant la possibilité d'un protêt.

Celui-ci a été officiellement déposé lundi, la Swiss Football League communiquant en début d'après-midi.

«Neuchâtel Xamax FCS a confirmé officiellement son protêt déposé après le match de vendredi face au FC Thoune (2-3). Selon le club «rouge et noir», l’arbitre aurait commis une erreur technique en validant l’égalisation thounoise à la 89e minute - sur un autogoal d’Euclides Cabral - en ayant auparavant sifflé une faute. Les dirigeants xamaxiens demandent à rejouer la rencontre. Le cas est transmis à la Commission de discipline de la Swiss Football League», communique la SFL.

Affaire à suivre! Toute la question sera sans doute de savoir si oui ou non le coup de sifflet de l'arbitre a eu lieu avant que le ballon entre dans le but ou non.