Aarau poursuit sa série impressionnante en Challenge League, remportant son sixième match consécutif contre Rapperswil (1-0). L'équipe argovienne égale un record historique avec 18 points en six journées.

Daniel Afriyie et son équipe viennent de signer une sixième victoire consécutive. Photo: Freshfocus

Aarau a enchaîné avec une sixième victoire consécutive lors de la 6e journée de Challenge League et égalé un record. Les Argoviens se sont imposés 1-0 à Rapperswil. Malgré leur nette supériorité, les Argoviens ont dû faire preuve de patience. Valon Fazliu a inscrit le but de la victoire à l'heure de jeu.

Vers un record historique?

Aarau est la cinquième équipe de l'histoire de la Challenge League à totaliser 18 points après six journées, après Yverdon (2004/05), St-Gall (2008/09), Lausanne (2010/11) et Schaffhouse (2017/18). Mais aucune équipe n'a encore réussi à remporter sept succès de rang. Aarau pourrait changer la donne dans deux semaines contre Vaduz.

Bellinzone connaît un tout autre parcours. Les Tessinois ont été battus 3-1 par le Stade Nyonnais et restent en queue de classement.