Le club égale un record
Aarau poursuit sa série d’invincibilité

Aarau poursuit sa série impressionnante en Challenge League, remportant son sixième match consécutif contre Rapperswil (1-0). L'équipe argovienne égale un record historique avec 18 points en six journées.
Publié: 29.08.2025 à 23:00 heures
Daniel Afriyie et son équipe viennent de signer une sixième victoire consécutive.
Photo: Freshfocus

Aarau a enchaîné avec une sixième victoire consécutive lors de la 6e journée de Challenge League et égalé un record. Les Argoviens se sont imposés 1-0 à Rapperswil. Malgré leur nette supériorité, les Argoviens ont dû faire preuve de patience. Valon Fazliu a inscrit le but de la victoire à l'heure de jeu.

Vers un record historique?

Aarau est la cinquième équipe de l'histoire de la Challenge League à totaliser 18 points après six journées, après Yverdon (2004/05), St-Gall (2008/09), Lausanne (2010/11) et Schaffhouse (2017/18). Mais aucune équipe n'a encore réussi à remporter sept succès de rang. Aarau pourrait changer la donne dans deux semaines contre Vaduz.

Bellinzone connaît un tout autre parcours. Les Tessinois ont été battus 3-1 par le Stade Nyonnais et restent en queue de classement.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Aarau
FC Aarau
6
10
18
2
FC Vaduz
FC Vaduz
5
10
11
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
7
10
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
5
3
8
5
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
6
-1
8
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-3
6
7
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
-3
5
8
FC Wil
FC Wil
5
-7
4
9
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
5
-3
2
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
6
-13
2
Accession
Barrage d'accession
Relégation
