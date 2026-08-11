Légende du FC Aarau, l'ancien attaquant Petar Aleksandrov est actuellement banni du club, avec une interdiction d'accéder aux installations! Le Bulgare s'en montre très ému.

Yannick Peng

Le site internet du FC Aarau n’est visiblement pas à jour. Petar Aleksandrov y figure en effet toujours comme entraîneur adjoint de la première équipe. Or, selon l’«Aargauer Zeitung», le Bulgare ne fait désormais plus partie du secteur professionnel. Une décision pour le moins explosive: «À compter de ce jour, cet homme de 63 ans n’est plus autorisé à pénétrer dans les vestiaires ni sur le terrain du Brügglifeld les jours de match», rapporte le quotidien argovien.

Aarau connaît donc non seulement un début de saison mitigé sur le plan sportif en Challenge League, avec seulement quatre points après trois journées, mais doit également composer avec des tensions internes.

Les visions concernant la future collaboration au sein du staff ne concordaient plus, explique le directeur sportif du FCA, Elsad Zverotic. Selon l’«Aargauer Zeitung», Petar Aleksandrov savait depuis le printemps 2026 qu’il n’était plus le bienvenu sur le terrain lors des entraînements. Désormais, il ne peut donc plus exercer d’influence directe sur l’équipe, y compris les jours de match.

«Je suis très triste et déçu»

Cette décision fait suite à une nouvelle dispute qui aurait éclaté durant la préparation, lors d’une conversation avec le président Sandro Burki et l’entraîneur principal Brunello Iacopetta. Elsad Zverotic assure toutefois que les relations entre Iacopetta et Aleksandrov sont «bonnes».

«Je suis très triste et déçu», confie Petar Aleksandrov à l’«Aargauer Zeitung». «Je ne comprends tout simplement pas comment on en est arrivé là et cela m’empêche de dormir la nuit. Si je n’avais pas bien fait mon travail, on aurait pu me le dire sur le moment et je me serais adapté.»

Depuis sa relégation en 2015, le FC Aarau évolue en Challenge League et ne parvient toujours pas à retrouver l’élite, malgré deux participations aux barrages. Le dernier grand exploit national des Argoviens reste donc le titre de champion de Suisse décroché en 1993, auquel la légende bulgare de l’attaque avait largement contribué avec 19 buts.

C’est aussi ce qui rend le départ de Petar Aleksandrov particulièrement délicat. Le FC Aarau en est conscient. C’est pourquoi Sandro Burki chercherait en interne une solution permettant à l’homme de 63 ans de rester au club dans une autre fonction.