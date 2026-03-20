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Nyon gagne, le SLO perd
Battu par Vaduz, Yverdon Sport n'y arrive toujours pas

Yverdon Sport voit ses espoirs de promotion s'éloigner encore. Les Nord-Vaudois ont été vaincus 2-1 sur la pelouse du leader Vaduz. De leur côté, Nyon s'est imposé face à Rapperswil alors que le SLO a perdu face à Bellinzone.
Publié: 22:22 heures
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Dernière mise à jour: 22:23 heures
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Battu à Vaduz (2-1), Yverdon Sport a sans doute définitivement dit adieu à ses espoirs de promotion.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Yverdon Sport a manqué l'occasion de revenir sur les deux premières places du classement de Challenge League. Elias Pasche avait pourtant ouvert le score (38e), mais Vaduz a renversé la vapeur avant la mi-temps (Luca Mack, 42e, et Ronaldo Dantas Fernandes, 45e). Les Yverdonnois, troisièmes, comptent 15 points de retard sur leur adversaire du soir et actuel leader de deuxième division.

Dans les autres rencontres de vendredi soir, le Stade Nyonnais a obtenu une première victoire depuis... 12 matches en battant Rapperswil 2-1 à Colovray (Badara Diomandé, 4e, et Joris Manquant, 32e). Le Stade Lausanne Ouchy a quant à lui perdu 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Bellinzone, qui n'avait plus gagné depuis six rencontres. Les Stadistes manquent leur chance de revenir sur Yverdon et restent à huit longueurs du podium.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
27
27
62
2
FC Aarau
FC Aarau
26
20
59
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
27
16
47
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
27
9
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
26
0
36
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
27
-12
29
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
27
-7
27
8
FC Wil
FC Wil
26
-15
27
9
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
26
-11
25
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
27
-27
18
Accession
Barrage d'accession
Relégation
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