Que le meilleur gagne, pourvu que ce soit Aarau

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Je n’ai jamais été un très grand pronostiqueur. Et je ne me suis de nouveau planté en prévoyant un commentaire pour célébrer la montée directe d’Aarau en Super League. Il faut dire que pour le fan de Xamax que je suis, ce club a une saveur particulière. A l’époque où les Rouge et Noir s’apprêtaient à battre le Real ou le Bayern à domicile, ils étaient toujours en quête de leur première coupe de Suisse (ils le sont toujours d’ailleurs). Le 27 mai 1985, il faisait très chaud et dans un Wankdorf bondé, Walter Iselin envoyait un missile dans la lucarne de Karl Engel. Les Alémaniques étaient entraînés par un certain Ottmar Hitzfeld.



En juin 2019, l’heure est moins glorieuse pour les deux clubs. En barrage aller pour l’accès ou le maintien en Super League, Aarau en plante quatre à la Maladière avant de subir une remontada des Neuchâtelois qui finissent par se maintenir. C’est la dernière fois qu’on a pu vraiment être fiers de Xamax. Aarau attend toujours de remonter.

Le plus culte des stades suisses

Le légendaire président Gilbert Facchinetti avait une phrase mythique : 'Que le meilleur gagne, pourvu que ça soit Xamax”' On aurait été heureux que cette année, la prophétie s’applique au club cher aux Argoviens, fondé il y a près de 125 ans dans une brasserie de la ville. Parce que quitte à s'enivrer pour un concurrent alémanique, on préfère s’enthousiasmer pour une équipe évoluant dans le plus culte des stades de Suisse, qui date de 1924. «Brügglifäld olé! Brügglifäld ola! Sit ehr bereit für nes Fuessballfäscht?». C’est pas tombé dans l’oreille de Suhr, commune qui abrite l’enceinte.



Mais ce sera plutôt le tour de Vaduz, capitale du Liechtenstein dont la devise est «Pour Dieu, le Prince et la Patrie». Le fait du prince, justement, comme Monaco dans le championnat français, permet cette exception sportivo-extraterritoriale. Sa moyenne de spectateurs est quatre fois moins élevée que celle des Argoviens.



Et si on sait quelle mouche financière a piqué l’Association suisse de football quand elle a accepté en 2002, puis en 2006, l’intégration sportive des principautés' dans nos ligues professionnelles, on doute toujours que cela soit une idée qui fait du bien à notre football. Aarau, lui, n’est pas encore mort. Puisqu’il jouera les Sauterelles zurichoises en barrage. Avec le risque qu’un autre club légendaire suisse, GC, reste sur le carreau. Et on reverra Vaduz et son cortège de non-sens affronter Sion, Servette ou Lausanne l’an prochain.



