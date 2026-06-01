Martin Andermatt reste à la tête d'Yverdon Sport

ATS Agence télégraphique suisse
Yverdon Sport a annoncé lundi la prolongation du contrat de son entraîneur Martin Andermatt jusqu'au terme de la saison 2026/27 de Challenge League. Il avait remplacé Adrian Ursea sur le banc d'YS le 9 mars dernier.
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Avant de prendre la tête de l'équipe première, Martin Andermatt avait exercé la fonction de directeur technique au sein du club. Dans son communiqué, YS a loué sa «capacité à accompagner le groupe» qui a permis «d'apporter un cadre clair» jusqu'à la fin de la saison écoulée, que le club nord-vaudois a conclue à la 3e place de 2e division. Yverdon a également réalisé un parcours notable en Coupe de Suisse, où la formation s'est hissée jusqu'en demi-finale.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
Etoile Carouge FC
36
-8
40
8
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzone
36
-37
23
Accession
Barrage d'accession
Relégation