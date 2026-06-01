Martin Andermatt reste à la tête d'Yverdon Sport

Yverdon Sport prolonge Martin Andermatt comme entraîneur jusqu'en 2027. Arrivé en mars, il a conduit le club à une 3e place en Challenge League et une demi-finale en Coupe de Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

Yverdon Sport a annoncé lundi la prolongation du contrat de son entraîneur Martin Andermatt jusqu'au terme de la saison 2026/27 de Challenge League. Il avait remplacé Adrian Ursea sur le banc d'YS le 9 mars dernier.

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Avant de prendre la tête de l'équipe première, Martin Andermatt avait exercé la fonction de directeur technique au sein du club. Dans son communiqué, YS a loué sa «capacité à accompagner le groupe» qui a permis «d'apporter un cadre clair» jusqu'à la fin de la saison écoulée, que le club nord-vaudois a conclue à la 3e place de 2e division. Yverdon a également réalisé un parcours notable en Coupe de Suisse, où la formation s'est hissée jusqu'en demi-finale.