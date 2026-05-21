Antonio Marchesano quitte Yverdon Sport.

Antonio Marchesano ne prolongera pas à Yverdon Sport. Le Tessinois de 35 ans quitte le club après une saison et demie.

Blick Sport

Alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin, Antonio Marchesano ne poursuivra pas l'aventure du côté d'Yverdon Sport. Le club nord-vaudois a annoncé la nouvelle ce jeudi. «Malgré une volonté commune de poursuivre l’aventure, le club et le joueur ne sont pas parvenus à trouver un accord pour le renouvellement de son contrat», communique YS, qui perd là un cadre de son équipe.

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Arrivé à la surprise générale en janvier 2025 en provenance du FC Zurich, le milieu de terrain a disputé 57 matches, inscrit 19 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. «Le meneur de jeu tessinois aura rapidement pris une place importante au sein du groupe yverdonnois grâce à son expérience, sa personnalité et sa qualité technique», salue Yverdon Sport.

Malgré la relégation en mai 2025, Antonio Marchesano était resté au club avec l'objectif de tout de suite retrouver l'élite. Ses 15 buts, meilleur total du club et troisième meilleur bilan du championnat, ainsi que ses 5 passes décisives n'auront finalement pas suffi. «Le club remercie chaleureusement Antonio pour son engagement et son professionnalisme, et lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière», conclut YS. L'avenir de l'ex-numéro dix yverdonnois de 35 ans est encore incertain.