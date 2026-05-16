Le paradoxe est saisissant. Prêté par Winterthour à Vaduz cet hiver, l'attaquant alsacien Brian Beyer a cartonné au Liechtenstein, avec huit buts, une passe décisive et la promotion en Super League. Les Lions, avec qui il est toujours sous contrat, sont eux relégués...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Brian Beyer aura-t-il un jour sa chance durablement en Super League? L'histoire de l'attaquant alsacien de 29 ans est tout de même très particulière, lui qui a soulevé ce vendredi soir le trophée de champion de Challenge League pour la deuxième fois, après l'avoir déjà fait l'été 2023 avec Yverdon Sport. Mais ses deux incursions dans l'élite, dans la foulée du sacre avec le club nord-vaudois, et à l'été 2025 avec Winterthour, ont à chaque fois tourné court.

Le paradoxe de cette saison est vraiment particulier, puisque Brian Beyer a été prêté cet hiver par Winterthour à Vaduz après n'avoir marqué qu'un but et délivré un assist au premier tour. Six mois plus tard, les Lions sont relégués en Challenge League et le club liechtensteinois est lui promu en Super League, avec huit buts et une passe décisive de son nouvel attaquant en quinze matches de championnat (et un anecdotique triomphe en Coupe de Liechtenstein, avec tout le respect nécessaire).

Trop fort pour la Challenge League, pas assez pour la Super League?

Brian Beyer est donc l'attaquant idéal pour monter en première division, mais est pour l'instant toujours jugé trop juste pour performer à l'étage supérieur. Son histoire rappelle un peu celle d'Ali Kabacalman, lequel a attendu des années avant de pouvoir prouver qu'il avait le niveau de la Super League, ce qu'il démontre avec le FC Sion depuis deux ans maintenant. Les deux hommes ont d'ailleurs joué ensemble à Yverdon et il sera désormais intéressant d'observer les prochaines semaines dans le cas de l'Alsacien.

Ses qualités sont connues: une détermination de tous les instants, sans doute née de son parcours particulier, lui qui jouait en dixième division française voilà à peine quelques années, une percussion intéressante. Mais son manque de finesse technique par rapport à des joueurs ayant suivi une formation d'élite est pour l'instant jugé rédhibitoire par tous les techniciens de l'élite.

Winterthour, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2027, va-t-il lui fermer la porte et compter sur ses buts pour remonter en Super League? L'attaquant, qui a sacrifié sa célèbre queue de cheval, est une garantie de buts à ce niveau, mais il se pourrait qu'il ait envie de continuer l'aventure avec Vaduz et d'enfin enflammer cette Super League qui se refuse à lui pour l'instant.