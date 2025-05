Le FC Bienne préfère la Challenge League à l'Europe

Dietmar Faes célèbre avec le FC Bienne le plus grand succès de l'histoire récente du club. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Un club de troisième division en Europe? «Impossible», se disait aussi Dietmar Faes il y a quelques semaines, lorsque les formulaires d'inscription aux compétitions de l'UEFA arrivent soudain sur le bureau du président de Bienne. Après que les Seelandais ont totalement surpris en éliminant le champion Young Boys en demi-finale de la Coupe de Suisse et en devenant le premier club de troisième ligue de l'histoire à se hisser en finale, ce scénario impossible est devenu un tout petit peu plus probable.

90 minutes – peut-être même 120 et une séance de tirs au but – séparent le FC Bienne d'une très grande sensation. En cas de victoire contre le FC Bâle le 1er juin, les Seelandais seraient placés dans le tour de barrage de l'Europa League – et seraient donc assurés de participer à la phase de poules de la Conference League. «Maintenant, je dois vraiment m'occuper de la demande. Ce serait triste si les joueurs étaient finalement punis parce que le président s'est endormi», déclare Dietmar Faes à Blick.

«Nous devons poursuivre notre chemin»

Après l'avoir «presque un peu laissé tomber» avant la demi-finale de la Coupe, les clarifications pour une éventuelle participation à une compétition de l'UEFA vont maintenant bon train. Mais Dietmar Faes ne fait pas encore le tour des agences de voyage ou des compagnies de charters. Il se concentre d'abord sur la question du stade. Les matches pourraient se dérouler soit à Bienne, soit à Neuchâtel si la pose d'une pelouse synthétique à la Tissot Arena obligeait à se déplacer dans un autre stade.

Ce qui est déjà clair, c'est qu'une victoire en Coupe et la participation assurée à la phase de ligue de la Conference League qui en découle feraient rentrer d'un coup plus de trois millions de francs dans les caisses du club. Qu'est-ce qu'une telle somme changerait au FC Bienne, qui présente un budget annuel de 1,5 million? «Le solde du compte», répond Dietmar Faes en riant.

Si la manne financière devait effectivement être importante, il s'agirait de l'investir judicieusement. «Le club doit continuer à se développer, pas remplir les caisses du président et des joueurs, estime Dietmar Faes. Nous ne deviendrons pas du jour au lendemain un club de pointe en Challenge League. Nous devons poursuivre notre chemin en tant que club de formation bien géré.»

La promotion est le grand objectif

Dietmar Faes l'a entamé à l'été 2016, lorsqu'il a repris le club de Bienne au niveau régional juste après la relégation forcée en 2e ligue. «Nous avons dû reconstruire ce club à partir des décombres», se souvient le dirigeant. Neuf ans plus tard, le retour au football professionnel devrait enfin être possible.

À quatre tours de la fin, Bienne occupe la deuxième place du classement de la Promotion League, un point derrière le leader Rapperswil. Les Seelandais ont toutefois encore un match en retard au programme. «Pour la région, la promotion serait très importante, déclare Dietmar Faes. Et nous serions certainement aussi un plus pour la Challenge League. Nous sommes tout de même la dixième plus grande ville de Suisse et nous apporterions un beau stade et quelques spectateurs.»

Pour le président, il est donc tout à fait clair où l'accent doit être mis dans les semaines à venir. «Si je dois choisir entre la promotion et la victoire en coupe, je choisis la promotion. Il n'y a aucune discussion», déclare Dietmar Faes. Peut-être qu'en fin de compte, les deux seront atteints. Après tout, un club de deuxième division en Europe semble un peu moins fou qu'un club de troisième division.